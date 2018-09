Karikaturist wegen Williams-Zeichnung in der Kritik

Wegen einer Zeichnung der US-Tennisspielerin Serena Williams steht der australische Karikaturist Mark Knight unter Beschuss. "Harry Potter"-Autorin JK Rowling nannte die Darstellung der Ausnahmespielerin "rassistisch und sexistisch". Insgesamt kommentierten rund 22.000 Menschen auf Twitter Knights Zeichnung, die am Montag von der australischen Zeitung "Herald Sun" gedruckt worden war. Die Zeichnung nehme Anleihe bei rassistischen Darstellungen Schwarzer in Comics.

In der Zeichnung zertrampelt eine überdimensionale Williams mit wulstigen Lippen und einem riesigen Hinterteil ihren Schläger, während der Schiedsrichter zu ihrer Gegnerin sagt: "Können Sie sie nicht einfach gewinnen lassen?" Die Gegnerin ist als blonde Frau dargestellt - tatsächlich ist Naomi Osaka aber Japanerin mit haitianischen Wurzeln.

@Knightcartoons cartoon is not racist or sexist .... it rightly mocks poor behavior by a tennis legend ... Mark has the full support of everyone @theheraldsun pic.twitter.com/KWMT3QahJh