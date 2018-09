Daviscup: Thiem bringt Österreich gegen Australien in Führung

Dominic Thiem ist im Daviscup-Playoff gegen Australien seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Österreichs Nummer eins besiegte Jordan Thompson glatt mit 6:1, 6:3, 6:0 und sorgte damit für den ersten Punkt.

"Es waren richtige geile Bedingungen. Angenehme Temperaturen, voller Centercourt und die Leistung war auch sehr in Ordnung - mehr kann man sich nicht wünschen. Ich habe angeschlossen an die US Open und bin zufrieden", sagte Thiem.

Im zweiten Einzel traf im Anschluss der Weltranglisten-133. Dennis Novak als Außenseiter auf den als Nummer eins der Gäste fungierenden Alex de Minaur (ATP-Nr. 38). Der Sieger des Länderkampfs qualifiziert sich für die reformierte Davis-Cup-Weltgruppe 2019, auch der Verlierer ist diesbezüglich allerdings noch nicht aus dem Rennen.

