Daviscup-Team kennt mögliche Gegner

Dies gab der internationale Tennisverband (ITF) am Montagabend nach später Erstellung seines Nationenrankings bekannt. Im Nationenranking selbst hat sich das ÖTV-Team um sechs Plätze an die 16. Stelle verbessert. Es führen die Finalisten, Frankreich vor Kroatien, sowie Argentinien und Belgien. Australien verlor nach der Niederlage in Graz nur eine Position und ist Neunter.

Der mögliche Gegnerkreis für Österreich am 1./2. Februar 2019 (Quali-Runde) wurde eingeschränkt: aus der Asien-Ozeanien-Zone sind es nun entweder Australien (auswärts), Indien (Los) oder Usbekistan (L), aus der Amerika-Zone Kolumbien (L), Brasilien (a), Chile (h). Aus der Europa-Zone wurden mit der Schweiz (a), Niederlande (a), Ungarn (a) und Russland (h) bisher vier bestätigt.

(APA)