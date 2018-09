Tennis: Das Match um das begehrte Masters-Ticket

Wien. Mit dem Sieg beim ATP-250-Event in St. Petersburg ist Dominic Thiem seiner dritten Teilnahme an den World Tour Finals der acht besten Spieler des Jahres in London Mitte November nähergekommen. Im „Race“ überholte der French-Open-Finalist Kevin Anderson und ist nun Siebenter. Seinem ersten direkten Konkurrenten, John Isner, fehlen aktuell 595 Punkte auf Thiem. Eine Vorentscheidung im Kampf um einen der begehrten Plätze beim Saisonfinale ist freilich noch nicht gefallen, Isner und Anderson gelten als Hartplatz- und Hallenspezialisten, die Würfel dürften erst beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy (ab 29. Oktober) fallen.

Dennoch, Thiems jüngste Auftritte stimmen zuversichtlich. Seiner Auftaktniederlage in Toronto gegen Stefanos Tsitsipas am 8. August ließ der 25-Jährige zehn Siege und nur eine Niederlage (US-Open-Viertelfinale gegen Nadal) folgen. Im letzten Saisondrittel wusste der Schützling von Günter Bresnik in der Vergangenheit nie zu überzeugen, für 2018 plant Thiem noch Auftritte in Shanghai (ab 8. Oktober), bei den Erste-Bank-Open in der Wiener Stadthalle (ab 22. Oktober), Paris – und London. Bis Jahresende hat Thiem noch 345 Punkte zu verteidigen. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)