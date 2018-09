Davis-Cup-Finalturnier 2019 und 2020 in Madrid

Austragungsort 2019 wird das "La Caja Magica" sein, der Schauplatz des Masters-1000-Turniers im Frühjahr. 2020 ebenso oder das "WiZink Center". Über den Belag wurde nichts bekanntgegeben, das 1000er-Turnier wird auf Sand gespielt.

Bei der Auslosung der Qualifikationsrunde wurde Österreich am Mittwoch Chile zugelost, die ÖTV-Equipe wird am 1./2. Februar Heimrecht haben. Die zwölf Aufsteiger in das Finalturnier haben eine gute Chance, auch 2020 in der Weltgruppe zu spielen, denn nur die beiden letzten von 18 Teams steigen in ihre Kontinentalzonen ab. Die Teams auf den Rängen fünf bis 16 spielen in der Qualifiktionsrunde 2020. Die vier Halbfinalisten des Madrider Events 2019 sind fix für das Finalturnier 2020 qualifiziert.

(APA)