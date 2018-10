Damentennis: Und jährlich grüßt das Murmeltier

Seit Jahren hängt Österreichs Damentennis wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen, weiß sich irgendwie nicht nicht aus dieser misslichen Lage zu befreien. Die 22-jährige Barbara Haas fungierte in der gar nicht mehr so jungen Vergangenheit als Einzelkämpferin. Seit Yvonne Meusburgers Rücktritt Anfang 2015 – die Vorarlbergerin kletterte bis auf Platz 37 der Weltrangliste – sucht der ÖTV händeringend nach einer adäquaten Nachfolgerin. Haas konnte den hohen Erwartungen bisweilen nicht gerecht werden. Anstatt wie allgemein erhofft Richtung Top 100 zu schnellen, hat die Entwicklung der Oberösterreicherin zuletzt stagniert. Als aktuelle Nummer 192 der Weltrangliste ist sie um 21 Plätze schlechter klassiert als zum Vergleichszeitraum des Vorjahres.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2018)