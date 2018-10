Das Service des Marathon-Mannes

Wien. Er ist zum fünften Mal beim Stadthallentennisturnier in Wien am Start, doch diesmal möchte er wirklich mehr. Wimbledon-Finalist Kevin Anderson fühlt sich für seinen ersten Titel bei den heute beginnenden Erste Bank Open bereit. Zudem ist der Südafrikaner, 32, auf eines seiner großen Karriereziele fokussiert: Er steht kurz vor seiner ersten Qualifikation für die ATP World Tour Finals in London. Die Auslosung bescherte ihm nun zum Auftakt den Georgier Nikolos Bassilaschwili.

2011 war Anderson erstmals in Wien, und es war auch sein bisher erfolgreichster Auftritt. Nach Siegen über Andreas Haider-Maurer und im Viertelfinale über Jürgen Melzer musste sich der 2,03 Meter große Tennisspieler im Halbfinale dem Argentinier Juan Martín del Potro geschlagen geben. Seine Wien-Premiere ist ihm aber auch aus anderen Gründen noch in Erinnerung. „Damals hat Thomas Muster sein letztes Event hier vor vollem Stadion gespielt. Es war sehr speziell zu sehen wie sehr die Menge Tennis liebt!“

Zudem gefällt es dem in Johannesburg geborenen, in Florida lebenden, Weltranglisten-Achten in Wien. „Die Stadt ist wunderschön, hat so viel Geschichte. Meine Frau und ich genießen es hierherzukommen.“

„Sehr starkes Feld in Wien“

2015 folgte noch ein Viertelfinale, in den vergangenen zwei Jahren musste sich Anderson jeweils gleich in Runde eins geschlagen geben. Mit gestärktem Selbstvertrauen in einem Jahr, in dem er bereits bis auf Platz fünf der Weltrangliste vorgestoßen war, will er das vergessen machen. „Es ist ein sehr starkes Feld. Aber zuerst muss ich mein erstes Match gewinnen. Ich habe zuletzt aber wirklich gutes Tennis gespielt.“

Das Ziel Masters in London hat er fortlaufend im Hinterkopf. Der US-Open-Finalist 2017 ist aktuell Siebenter im Race, zieht man den vor ihm liegenden Del Potro (Kniescheibenbruch) ab, ist ihm die Premiere in der O2-Arena eigentlich schon fast sicher.

Anderson präzisierte allerdings, dass er auch andere Ziele hat. Nicht vorwiegend der Erfolg in Wien treibe ihn voran, er wolle auch bald im Semifinale oder Finale von Paris stehen, vielleicht das erste Masters-Series-Turnier gewinnen. Möglich sei all das, weil er sich „stabilisiert“ wähne und in den Top 10 der Welt gelernt habe, „noch härter an mir zu arbeiten“.

In Wimbledon wäre für Anderson wohl der erste Grand-Slam-Titel möglich gewesen. Doch sein erstes Endspiel auf dem „heiligen Rasen“ war erst nach dem zweitlängsten Wimbledon-Match aller Zeiten zustande gekommen: Nach 6:36 Stunden hat er John Isner (USA) im Halbfinale 7:6 (6), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24 niedergerungen. Der letzte Satz alleine dauerte fast drei Stunden. Dementsprechend ausgelaugt war Anderson im Finale gegen Novak Djoković.

Dieses Match hat die traditionsbewussten Briten aber endgültig dazu bewogen, ab 2019 im fünften Satz bei 12:12 ein Tiebreak einzuführen. Anderson, der die Änderung gefordert hatte, zeigte sich mit dieser am Freitag verlauteten Regeländerung zufrieden. „Ich weiß nicht, ob es nur mein Vorschlag war, aber es war wirklich gut, dass Wimbledon sich an die Spieler gewandt hat und unsere Meinungen eingeholt hat. Es ist ein guter Kompromiss. Ein Tiebreak bei 12:12 hält sich ein bisschen an die Geschichte und es gibt noch dieses Satzgefühl. Aber es bietet den Schutz, dass du nicht mehr so lange Matches spielst.“

Die Doppelchance

Fünf Österreicher sind in Wien im Doppel dabei. Oliver Marach und Mate Pavić, die steirisch-kroatische Paarung. Sie treffen gleich in der ersten Runde auf das mit einer Wildcard versehene Österreicher-Duo Lucas Miedler/Dennis Novak. Jürgen Melzer/Philipp Oswald, die möglicherweise 2019 auf der Tour miteinander spielen werden, treffen auf die Argentinier González/Schwartzman.

Dominic Thiem spielt erneut in der Stadthalle nicht im Doppel. Da Richard Gasquet (FRA) wegen einer Handgelenksverletzung zurückzog, trifft Thiem nun auf den belgischen Lucky Loser Ruben Bemelmans.

