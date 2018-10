Stadthallenturnier: Jürgen Melzer liefert Sensation

Es hätte die Abschiedsvorstellung von Jürgen Melzer werden können, nun geht die Einzelkarriere des 37-Jährigen doch noch in die Verlängerung. Der Niederösterreicher besiegte bei seinem Auftaktmatch in der Wiener Stadthalle am späten Montagabend den klar favorisierten Kanadier Milos Raonic nach 1:38 Stunden Spielzeit mit 7:6 (6), 7:5 und trifft nun am Mittwoch auf den an Position zwei gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.

Melzer hat in seiner Karriere viel erlebt.

Vor 20 Jahren gewann er in Wimbledon die Juniorenkonkurrenz, auf der Profitour sollten fünf Einzel- und 13 Doppeltitel folgen. Zwei Jahrzehnte prägte der Deutsch-Wagramer die heimische Tennisszene und stieg zum Rekord-Daviscupper auf (75 Einsätze). Verletzungen hatten den Linkshänder immer wieder zurückgeworfen, im Vorjahr zwang ihn eine Ellbogen-OP zu einer langen Pause. Melzer fiel auf Platz 1245 zurück (Mai 2018), aktuell steht er auf Position 426.

Die Wiener Stadthalle hatte der Routinier als Schauplatz für das Ende seiner Einzelkarriere auserkoren, mit einem Sensationssieg gegen den Weltranglisten-22. Raonic schob er seinen endgültigen Abschied auf. „Ich habe es genossen. Gegen Anderson habe ich noch weniger zu verlieren“, blickte Melzer freudig voraus.

