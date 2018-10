Jürgen Melzer: Bis der letzte Vorhang fällt

Jürgen Melzer spekuliert am Mittwoch mit der nächsten Überraschung, dem 37-Jährigen stellt sich bei seiner Abschiedsgala in der Wiener Stadthalle Weltranglistenachter Kevin Anderson in den Weg. „Ich habe absolut nichts zu verlieren.“