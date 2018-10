Jürgen Melzer: "Ich wollte nur, dass diese Schmerzen aufhören"

Rückblick: Statt vergangenen Mittwochabend vor Tausenden erwartungsfreudigen Tennisfans in der Wiener Stadthalle im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den späteren Turniersieger Kevin Anderson aufzuschlagen, lag Jürgen Melzer im Bett einer Privatklinik. Eine akute Gastritis setzte der Einzelkarriere des 37-Jährigen ein abruptes und unrühmliches Ende. Das 684. Profimatch (350 Siege, 334 Niederlagen) seiner Karriere gegen den Kanadier Milos Raonić in der ersten Runde sollte sein letztes sein.



Melzer befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung, ist aber nach wie vor nicht vollständig genesen. Er durfte erst am Samstag, nach drei Nächten, die Klinik verlassen. „Ich habe weiterhin Magenschmerzen, es braucht noch Zeit“, sagt Melzer. Was die Gastritis genau ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. „Vielleicht war es Stress, vielleicht ein Schmerzmittel oder doch ein Keim. Es gibt mehrere Möglichkeiten.“ Jedenfalls habe der Niederösterreicher schon am Montagabend, nach seinem Überraschungssieg gegen Raonić, gemerkt, dass „etwas nicht stimmt.“

("Die Presse", Printausgabe 31.10.2018)