Tennis: Das Licht am Ende des Tunnels

Paris. Vor einem Jahr plagten den Serben Novak Djoković während seiner langen Zwangspause noch gehörige Zweifel. Würde er jemals wieder so gut Tennis spielen, waren seine Entscheidungen richtig? Immerhin hatte er seinen kompletten Trainerstab rausgeschmissen, sich auch (kurzfristig) von Fitness-Guru Gebhard Gritsch getrennt.

2018 aber ist alles so, wie er es sich kaum schöner hätte erträumen können. Die Ellbogenverletzung ausgeheilt, das Spiel des 31-Jährigen erfolgreich. Grand-Slam-Hits in Wimbledon und New York belegen den Aufwärtstrend, auch der Einzug ins Masters-Viertelfinale von Paris (6:1, 2:1 gegen Džumhur; BiH, w. o.) lieferte einen Puzzlestein mit dem 30. Satzgewinn en suite (Rekord) für den Sprung zurück an die Spitze. Am Montag wird es, auch dank der Paris-Absage von Rafael Nadal, Realität: Djoković ist wieder die Nummer eins.

„Ich bin sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was in den vergangenen vier, fünf Monaten erreicht wurde. Es sind verschiedene Extreme, wie ich mich vor fünf Monaten gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle“, erklärte er noch vor dem Start des Masters-Turniers. Es war für ihn auch eine besondere Form der Genugtuung, es hier in Bercy geschafft zu haben. Vor zwei Jahren hatte ihn Andy Murray in Paris als Nummer eins abgelöst.

London: Krönender Abschluss

Djoković sagt, dass er Tennis wieder genießen kann, weil Schläge und Fitness stimmen, mentale Hürden ausgeräumt sind. Gewonnene Wettkämpfe gäben ihm Berge, führte der Belgrader seine Erzählungen fort. „Wenn du das nötige Selbstvertrauen hast, gehst du auch ganz anders in Turniere.“

Der Serbe gewann unter der Regie von Boris Becker zwischen 2015 und 2016 alle vier Grand-Slam-Turniere nacheinander. Der Tennisstar mit dem unglaublichen Schlagrepertoire thronte über der Konkurrenz, doch der erstmalige Triumph bei den French Open war auch eine Zäsur, danach konnte Djoković das Niveau nicht mehr halten. Zu wenig Zeit auf dem Trainingsplatz, immer mehr plagte ihn der strapazierte rechte Ellenbogen, auch über private Dissonanzen wurde gemunkelt. Nach Wimbledon 2017 ließ er sich operieren und die Rückkehr zu Langzeitcoach Marian Vajda half ihm dabei, heuer auf sein Spitzenniveau zurückzukehren.

14 Grand-Slam-Titel hat er schon und als einziger Profi auch alle Masters-Turniere gewonnen. Bei den ATP Finals in London (ab 11. November) soll ihm der krönende Abschluss seines großen Comebacks gelingen. Das will Nadal allerdings verhindern. Nur ob sein Knie oder die akute Bauchmuskelverletzung das zulassen?

Thiem: Stadion nicht erkannt

Dominic Thiem spielte am Donnerstagnachmittag um sein erstes Viertelfinale in Paris-Bercy. Den Schauplatz seines bisher größten Erfolges hat der French-Open-Finalist, 25, zuvor hingegen kaum wiedererkannt. Seine Freundin, Kristina Mladenovic, wohnt nahe bei Roland Garros, wo das große Stadion derzeit umgebaut wird, um es ab 2020 mit einem beweglichen Dach zu versehen. „Es ist eine ganz große Baustelle. Ich hoffe, dass es bis Mai fertig wird, und bin auch schon gespannt, wie es dann ausschauen wird.“

Auch für Oliver Marach ist Paris ein guter Boden. Mit Partner Mate Pavić steht der topgesetzte Doppelspezialist nach dem 7:6-6:3-Sieg über Bopanna/Roger-Vasselin in der zweiten Runde. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2018)