Dominic Thiem steht im Halbfinale von Paris-Bercy

Dominic Thiem steht im Halbfinale des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy. Er gewann sein Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Jack Sock in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 6:4. Gleich zum Auftakt hatte Thiem ein Break gegen den Titelverteidiger des Turniers kassiert. Am Samstag wartet im Halbfinale der Russe Karen Khachanov als nächster Gegner.

Dominic Thiem muss auf seinen fixen Startplatz bei den ATP Finals weiter warten. Der Japaner Kei Nishikori setzte sich Donnerstagabend beim Pariser Tennis-Masters-1000-Event im Achtelfinale mit 6:4,6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch und revanchierte sich damit für die am vergangenen Sonntag bezogene Finalniederlage in Wien. Nach dem Halbfinaleinzug von Thiem müsste Nishikori schon das Turnier gewinnen, um Thiem das Ticket für das Masters-Turnier wegzuschnappen.

Sollte Juan Martin Del Potro das seit Tagen in sozialen Netzwerken kursierende Gerücht über eine endgültige Absage für London bestätigen, dann hätten es Thiem und Nishikori nach England geschafft.

