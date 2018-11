Tennis: Der Vorstoß in neue Sphären

Paris/Wien. Dominic Thiem hat am Freitag in Paris zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale eines auf Hartplatz ausgetragenen ATP-1000-Turniers erreicht. Der Niederösterreicher bezwang am Freitag Vorjahressieger Jack Sock (USA) nach 2:14 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:4, 6:4. Es war im vierten Duell mit dem US-Amerikaner Thiems dritter Sieg. Heutiger Gegner im Halbfinale ist der Russe Karen Chatschanow, der den durch eine Schulterverletzung gehandicapten Alexander Zverev mit 6:1, 6:2 abfertigte. Thiem und der drei Jahre jüngere Chatschanow haben noch nie gegeneinander gespielt.

Damit sind auch Thiems Chancen beträchtlich gestiegen, erneut bei den ATP World Tour Finals in London (ab 11. November) aufzuschlagen. Das Jahresabschlussturnier könnte zu einem rotweißroten Festspiel werden, sind die Doppelspezialisten Oliver Marach und Alexander Peya doch bereits fix qualifiziert. Marach und sein kroatischer Partner Mate Pavić erreichten in Paris ebenfalls das Halbfinale, das Duo ist das erfolgreichste der sich dem Ende zuneigenden Saison und hat beste Chancen, das Jahr auch als Nummer eins zu beschließen. Dabei sind der Steirer Marach, 38, und der Kroate Pavić, 25, ein ungleiches Paar.

Marach baut sein Spiel von der Grundlinie auf, vertraut auf starke Returns und sein Gefühl für kurze Volleys. Pavić hingegen sucht immer den Weg ans Netz und verfügt über einen gewaltigen Aufschlag. Der Erfolg gibt Marach/Pavić, die erstmals in Miami 2017 Seite an Seite aufgetaucht sind, recht. Nicht weniger als 17Matches am Stück gewann das Duo zu Saisonbeginn, darunter die Turniere in Doha, Auckland und den Australian Open. Erst im Endspiel von Rotterdam Mitte Februar musste man gegen die Franzosen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Auf dem Sandplatz von Genf kam ein vierter Titel hinzu, mittlerweile beläuft sich die Saisonbilanz auf 51:18-Siege.

Dennoch hat das Jahr durchaus auch seine Makel. Sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open setzte es Auftaktniederlagen gegen deutlich schwächer eingeschätzte Konkurrenten, mäßige Leistungen bei den Überseeturnieren ließen Marach/Pavić sogar über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit ab 2019 zweifeln, wie der in Panama lebende Grazer am Rande des Turniers in der Wiener Stadthalle vergangene Woche bemerkte. Bei den Turnieren in Asien aber gelang der Turnaround, in Peking (Finale) und Shanghai (Halbfinale) „haben wir schon wieder viel besser gespielt“. Die Zukunft bleibt ungeklärt. Marach sagt: „Ich hoffe, wir spielen weiterhin zusammen.“

Ein erfolgreicher Auftritt bei den World Tour Finals könnte als Entscheidungshilfe dienen. Der Steirer ist zum insgesamt vierten Mal in London am Start. 2009 und 2010 war er mit dem Polen Łukasz Kubot qualifiziert, das Aus kam jeweils in der Gruppenphase. „Wobei jenes 2009 unfassbar bitter war, wir mit zwei Siegen aus drei Spielen nicht ins Halbfinale aufgestiegen sind“, erinnert sich der Routinier.

Im Vorjahr reisten Marach und Pavić als Ersatzleute an, kamen tatsächlich zum Einsatz und gaben beim 6:4-6:4 gegen Bob und Mike Bryan ihre gemeinsame Premiere in der gewaltigen 02 Arena. Ein Aufstieg war mit nur einem Sieg nicht mehr möglich, 2018 soll es zumindest mit dem Halbfinaleinzug klappen. Vieles hänge von der Auslosung ab, meint Marach. Herbert/Mahut und Kubot/Melo seien so etwas wie Angstgegner, „sie liegen uns nicht“. Gegen beide Teams hält man bei einer 0:2-Saisonbilanz. Der rekonvaleszente Peya (Ellenbogenverletzung) hofft, rechtzeitig fit zu werden.

