Dominic Thiem und sein Masters-Hattrick

Dominic Thiem wird wieder beim Saisonfinale der besten acht Tennisspieler des Jahres in London aufschlagen. Zum dritten Mal in Folge hat der Niederösterreicher seine Teilnahme an den ATP World Tour Finals (ab 11. November) fixiert, für Gewissheit sorgte niemand geringerer als Roger Federer, der Kei Nishikori, Thiems ersten Verfolger im Jahresranking, beim Masters-1000-Turnier in Paris verabschiedet hat. Bemerkenswert: Der 25-jährige Thiem und der Kroate Marin Čilić sind die einzigen Profis, die sich für die jüngsten drei Ausgaben des Saisonfinales qualifizieren konnten.

Die Generalprobe ging aus rot-weiß-roter Sicht allerdings daneben. Nach zuvor starken Leistungen blieb Thiem am Samstag im Halbfinale von Paris chancenlos zurück, der 22-jährige Russe Karen Chatschanow (ATP 18) gewann das erste Duell mit dem Österreicher klar 6:4, 6:1. Thiem gelang es in der flotten Pariser Halle nicht, Chatschanows Aufschlag zu entschärfen. Beim eigenen Service war er zu anfällig (nur 53 Prozent erste Aufschläge im Feld) und auch in den Grundlinienduellen behielt der 1,98 Meter große Russe meist die Oberhand. Das entscheidende Break im ersten Satz kassierte Thiem beim Stand von 4:4, im zweiten Satz musste er gleich vier Mal seinen Aufschlag abgeben.

„Ich habe von Anfang bis Ende wirklich gut gespielt“, erklärte Chatschanow, der nach seinem Turniersieg in Moskau vor zwei Wochen weiter in Richtung Top Ten marschiert. In seinem ersten Masters-Finale trifft er heute (15 Uhr, live Sky) auf den Sieger der Partie Federer gegen Novak Ðjoković (nach Redaktionsschluss).

Für Thiem beginnt nach seinem dritten Halbfinale auf 1000er-Level die Vorbereitung auf das mit 8,5 Mio. Dollar dotierte Saisonfinale in London. Den Grundstein für die Qualifikation hat der Lichtenwörther einmal mehr mit einer starken Sandplatzsaison gelegt, in der er zwei Drittel seiner Punkte einspielte. Noch ausbaufähig ist die Ausbeute bei Masters-Events. Die Auslosung für den Showdown in der O2-Arena erfolgt am Montagabend.

Noch ein wenig um die ATP Finals bangen muss Oliver Marach. Der Steirer ist mit seinem kroatischen Partner Mate Pavić zwar längst qualifiziert, am Samstag in Paris konnte das Duo aber nicht zum Doppel-Halbfinale antreten. Der 25-jährige Pavić musste in letzter Minute wegen einer Blessur in der Bauchmuskelgegend absagen. „Mate hat beim Einschlagen leider einen Stich beim Bauchmuskel gehabt, wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass er auf den Platz geht“, erklärte Marach. Das Wichtigste sei, dass Pavić, der am Samstag noch ein MRI vornehmen ließ, für London fit werde.

Seit dem Halbfinaleinzug in Paris steht fest, dass Marach und Pavić die Saison als Nummer eins beenden werden. Sie haben heuer die Australian Open und die Turniere in Doha, Auckland und Genf gewonnen, standen außerdem im Endspiel der French Open.

Der 38-jährige Marach nimmt sich vor den ATP Finals ein Paar Tage Auszeit. „Wir haben jetzt schon viele Matches gespielt. Ich bin selbst ein bisschen müde.“ Die Anreise nach London ist für Donnerstag geplant. (joe) ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)