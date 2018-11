Dominic Thiem: Mit breiter Brust zum Showdown

London. Roger Federer, Kevin Anderson und Kei Nishikori: Dieses Trio geistert durch den Kopf von Dominic Thiem. Schuld daran ist Boris Becker, der in London die Auslosung der Gruppe „Lleyton Hewitt“ für die ATP World Tour Finals (Dotation: 8,5 Mio. Dollar) durchgeführt hat. Für seine dritten Finals in Folge ist Thiem nach seinem bisher besten Herbst allerdings gut gerüstet. In die Londoner O2-Arena kommt der 25-jährige Niederösterreicher mit einer 11:2-Hallenbilanz, seinem ersten Indoor-Titel (St. Petersburg) und dem Halbfinale in Paris-Bercy. Dass er in Wien Nishikori unterlegen war, Anderson in der Stadthalle siegte und Federer als Übermacht gilt, darf in dieser Betrachtung nicht unerwähnt bleiben.

Thiem ist es gelungen, sich nach zuletzt schwachen Saisonfinishs 2016 und 2017 im Herbst zu steigern. Für manche war der 4:49-Stunden-Thriller im US-Open-Viertelfinale gegen Rafael Nadal qualitativ das beste Match seiner bisherigen Karriere, dass er verloren hat, ist womöglich nur einem schlechten Angriffsball, der ins Out segelte, geschuldet. Geht es aber nach Coach Günter Bresnik, war das Highlight ein ganz anderer Auftritt. „St. Petersburg, das war das beste Turnier mit vier guten Matches“, meinte der Trainer trocken. Das Halbfinale zuletzt in Paris-Bercy besserte die magere Masters-1000-Bilanz etwas auf.

Bresnik interessieren diese Ergebnisse ohnehin nur am Rande. Ihm geht es um die Entwicklung, die Perspektive seines Schützlings. „Das sind Statistiken. Mir geht es darum, was einer mehr kann. Er serviert und retourniert besser. Der Slice und der Volley sind besser geworden, die Rückhand stabiler und aggressiver. Ich glaube, dass er auch körperlich besser dasteht“, resümierte er die Formentwicklung des elffachen Turniersiegers im Vergleich zum Vorjahr. „Der für mich auffallendste Unterschied ist der Return“, sagt Bresnik. Nichtsdestotrotz ist der Return, gerade auf der Rückhandseite, auch jener Schlag, dem es noch am meisten an Konstanz mangelt.

Am Donnerstag fliegt der Thiem-Tross nach London. Dort wartet die übliche Routine, in Sachen Quartier gibt es keine Extrawürste. Es geht direkt ins Spielerhotel, von dort werden die Protagonisten mit dem Boot in die O2-Arena gebracht. Auf der Themse geht es weitaus schneller als mit dem Auto. Über Erwartungen spricht Bresnik nicht, die Vorfreude ist groß. Das Halbfinale ist aber ein logisches Ziel: Vorjahressieger Grigor Dimitrow und Finalist David Goffin hätten doch auch überrascht. Doch während Dimitrow seinen Sensationstitel nicht bestätigen konnte, hat Thiem zuletzt mit Konstanz überzeugt. „Ausreißer interessieren mich nicht. Mich interessiert die Stabilität, da ist er einfach in den vergangenen drei Jahren sehr gut“, meinte Bresnik.

Rot-weiß-rotes Trio

Thiem wird den Einzelbewerb der ATP Finals am Sonntag eröffnen. Um 15 Uhr trifft er auf Wien-Sieger Anderson. Ebenfalls bereits am Sonntag im Einsatz ist Alexander Peya mit seinem kroatischen Doppelpartner Nikola Mektić gegen die als Nummer zwei gesetzten Kolumbianer Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (nicht vor 19 Uhr). Der mit Mate Pavić (CRO) topgesetzte Steirer Oliver Marach eröffnet dann am Montag (13 Uhr) gegen die Franzosen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. (red.)

ATP WORLD TOUR FINALS (11. bis 18. November)

Einzel

Gruppe „Lleyton Hewitt“: Roger Federer (SUI-2), Kevin Anderson (RSA-4), Dominic Thiem (AUT-6), Kei Nishikori (JPN-7).

Gruppe „Guga Kuerten“: Novak Djoković (SRB-1), Alexander Zverev (GER-3), Marin Cilić (CRO-5) und John Isner (USA-8).

Rafael Nadal (ATP 2) und Juan Martín Del Potro (ATP 4) sagten verletzungsbedingt ab.

Doppel

Gruppe „Knowles/Nestor“: Oliver Marach/Mate Pavić (AUT/CRO-1), Łukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3), Mike Bryan/Jack Sock (USA-5), Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA-8).

Gruppe „Llodra/Santoro“: Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (COL-2), Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA-4), Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL-6), Nikola Mektić/Alexander Peya (CRO/AUT-7).

Modus

Die Gruppensieger spielen im Halbfinale gegen die Zweitplatzierten des anderen Pools.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)