Dominic Thiem und das Duell der Ratlosigkeit

London. Nach dem schwachen Auftritt in seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals in London steht Dominic Thiem vor dem Aus. Der 25-jährige Niederösterreicher müsste heute (15 Uhr, live Sky) eine Leistungsexplosion gegen Kei Nishikori zeigen und den Japaner glatt in zwei Sätzen besiegen. Und er bräuchte danach einen ebenso klaren Erfolg von Kevin Anderson über Roger Federer.

Ein erstes Masters-Halbfinale im dritten Anlauf ist für Thiem also höchst unwahrscheinlich. Auch wenn es in London im Lauf der Jahre schon höchst ungewöhnliche Resultate gegeben hat – Thiem brauchte gegen Wien-Finalist Nishikori einen großartigen Start und müsste sein Spiel ohne den geringsten Hänger durchziehen.

Doch beim Niederösterreicher herrschte nach seiner auch von ihm selbst als katastrophal eingestuften Leistung gegen Federer Rätselraten (2:6, 3:6 in nur 66 Minuten, 34 unerzwungene Fehler, nur sechs gewonnene Punkte beim Return). „Ich kann es mir selbst nicht erklären, warum das passiert ist. Warum solche Fehler passieren, die Spielern wie uns, die hier sind, einfach nicht passieren dürfen“, haderte Thiem.

Gegen Nishikori hat der 25-Jährige eine 1:3-Bilanz, am Mittwoch wollte er im Training mit Paris-Champion und London-Ersatzmann Karen Chatschanow sein Tennis wiederfinden. Und sich erst gar nicht auf zu intensive Rechnereien einlassen. „Ich muss ein gescheites Match spielen, sonst habe ich sowieso keine Chance. Wenn ich eine gute Leistung abrufe und vielleicht gewinne, dann werde ich schauen, wie das andere Match ausgeht“, erklärte Thiem. Nach zwei Niederlagen müsse man die Gedanken ans Weiterkommen beiseiteschieben.

Stunden zuvor hatte aber auch Nishikori ratlos geklungen. Nur ein Game war ihm gegen Kevin Anderson vergönnt. „Der hat auch nicht viel besser gespielt als ich oder vielleicht noch einen Tick schlechter“, meinte Thiem. „Ich habe den Ball einfach nicht gefühlt. Das war nicht mein Tag“, sagte der Japaner, der durch seinen überraschenden Auftaktsieg über Federer aber bessere Karten hat als Thiem. Dem 6:3/6:1-Erfolg über den Österreicher in Wien wollte Nishikori nicht mehr viel beimessen. „Der Belag ist hier viel schneller. Ich muss mein Level sicher steigern.“

Schützenhilfe für Federer

Um seinen Halbfinaleinzug zittern muss auch noch Roger Federer. Der Superstar, der zum 16. Mal bei den Finals dabei ist, hat seine Bilanz gegen Thiem auf 2:2 ausgeglichen. Will er seinen Rekord auf sieben Titel beim Saisonfinale aufbessern, dann würde dem Schweizer unter gewissen Umständen ein Thiem-Sieg helfen. Wenn Federer Anderson schlägt und auch Thiem gegen Nishikori gewinnt, dann stehen der Schweizer und der Südafrikaner im Halbfinale. „Es liegt nicht mehr allein in meiner Hand“, meinte Federer. (red.)

ATP FINALS, DOPPEL Oliver Marach/Mate Pavić unterlagen Mike Bryan/Jack Sock 4:6, 6:7 (4). Die Halbfinalchancen sind nach dem Auftaktsieg aber intakt. Am Freitag warten Łukasz Kubot/Marcelo Melo. Alexander Peya hat sein drittes Doppel an der Seite von Nikola Mektić (CRO) wegen Ellbogenschmerzen abgesagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)