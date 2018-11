Daviscup: Der Letzte seiner Art

Lille. Wenn von Freitag bis Sonntag in Lille der allerletzte Daviscup im ursprünglichen Format in Szene geht, werden Traditionalisten wohl so manche Träne zerdrücken. Vor 118 Jahren erstmals ausgetragen – die USA besiegte Großbritannien in Boston mit 3:0 –, ist ab 2019 (fast) alles anders. Nur in der ersten Runde Anfang Februar, in der Österreich in Salzburg auf Chile trifft, wird es in der Weltgruppe noch ein Heimrecht geben. Gespielt wird nur noch an zwei statt bisher drei Tagen, zudem im Best-of-3- und nicht länger im Best-of-5-Modus. Am Ende des Jahres kommt es dann zur Premiere des Finalturniers in Madrid, wo 18 Mannschaften innerhalb einer Woche um den Titel antreten.

Vorbei sind legendäre Fünfsatzschlachten und große Aufholjagden, die unter dem frenetischen Publikum von Buenos Aires bis Sydney gefeiert wurden. Der Daviscup, so der Tenor vieler Spieler, wurde seiner Seele beraubt. Speziell bei Spielern und Verantwortlichen großer Daviscup-Nationen wie etwa Frankreich oder Australien, stieß die im August im Internationalen Tennisverband festgelegte Reform auf großen Widerstand. „Der Daviscup ist tot“, kommentierte der Franzose Nicolas Mahut die Entscheidung. Sein Landsmann Lucas Pouille meinte: „Ihr seid eine Schande für das Tennis. Lasst uns das letzte Jahr genießen und versuchen, den Titel in Frankreich zu behalten.“

Wie schon im Vorjahr, als die von Yannick Noah betreute Grande Nation in Lille Belgien mit 3:2 besiegen konnte, spielt Frankreich um den prestigeträchtigen Titel, diesmal gegen Kroatien. Die Gastgeber müssen mit Richard Gasquet, Gaël Monfils und Gilles Simon ihre drei besten Spieler vorgeben und vertrauen auf die zweite Reihe rund um den lange Zeit verletzten Jo-Wilfried Tsonga und Jeremy Chardy. Bei den Kroaten ruhen die Hoffnungen auf Marin Čilić und Jungstar Borna Ćorić. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)