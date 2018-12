Der allererste Formtest für Dominic Thiem

Abu Dhabi/Wien. Nach einem dreiwöchigen Trainingslager in Teneriffa erfolgt für Dominic Thiem am Donnerstag, also noch im alten Jahr, der Startschuss für die neue Saison. Der Niederösterreicher trifft beim sechs Spieler umfassenden Einladungsturnier in Abu Dhabi auf den Russen Karen Katschanow, im Fall eines Sieges wartet im Halbfinale der Weltranglistenerste Novak Djoković. Die übrigen Protagonisten in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Rafael Nadal (Freilos), Kevin Anderson und Hyeon Chung.

Thiem hat in Teneriffa mit Trainer Günter Bresnik und vielen anderen Spielern, darunter David Goffin, João Sousa, Jan-Lennard Struff sowie den ÖTV-Kollegen Dennis Novak und Sebastian Ofner, an Schlägen und Physis gefeilt, es wurde die Basis für 2019 gelegt. Bresnik sprach von einem „sehr guten“ Trainingslager. „Grundsätzlich ist ein Großteil von dem, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt worden. Dominic hat schon nach einer Woche ausgezeichnet gespielt.“

Um Weltranglistenpunkte spielt der Niederösterreicher kommende Woche beim Turnier in Doha, wo er hinter Djoković als Nummer zwei gesetzt ist. Den ersten Saisonhöhepunkt bilden die Australian Open ab 14. Jänner. (cg)



[P2RP5]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.12.2018)