Tennis: Serena Williams glückte beim Hopman Cup Comeback

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams hat beim Hopman Cup ein erfolgreiches Comeback gegeben. Die US-Amerikanerin, die seit der Niederlage im US-Open-Finale Anfang September kein Turnier bestritten hat, gewann am Mittwoch ihr Einzel gegen Maria Sakkari mit 7:6(3),6:2. Mit ihrem Partner Frances Tiafoe bezog sie in Perth allerdings im Mixed eine 1:2-Niederlage gegen Griechenland.

"Ich habe viele Fehler gemacht und sagte mir, es ist gut, es ist dein erstes Spiel, es wird besser werden", erklärte die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln. Nächster Gegner bei der inoffiziellen Mixed-WM ist am Dienstag Titelverteidiger Schweiz. Auf Williams wartet im Mixed-Doppel mit Roger Federer ein anderer Superstar. "Ich kann es kaum erwarteten, das ist so cool. Gegen Roger Federer zu spielen, ist wie ein Traum, der wahr wird. Das wird etwas Besonderes", ist die Vorfreude bei Williams groß. Federer tritt mit Belinda Bencic an, das Duo hat zum Auftakt Großbritannien 3:0 besiegt.

