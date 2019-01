Australian Open: Quali-Aus für Novak, Ofner weiter

Vier Österreicher versuchen sich in der Qualifikation für die Australian Open, am ersten Tag gab es Licht und Schatten: Sebastian Ofner bezwang den Japaner Yatsuka Uchiyama 7:6 (6), 7:6 (8) und trifft in der nächsten Runde auf den australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis.

Endstation war hingegen für Dennis Novak, der dem Kasachen Alexander Nedovyseov 6:7 (3), 0:6 unterlag.

(red)