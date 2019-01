Australian Open: Nadal meldet sich fit

Tennis-Star Rafael Nadal ist offenbar bereit für die am Montag beginnenden Australian Open. Er fühle sich "besser" und habe keine Schmerzen gehabt, erklärte der Spanier am Montagabend nach seinem Auftritt bei der Fast4-Exhibition in Sydney. Erst am 2. Jänner hatte Nadal für das letztwöchige ATP-Turnier in Brisbane einer Oberschenkelblessur wegen abgesagt.

(APA)