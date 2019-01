Australian Open: Rodionov in Qualifikation weiter, Haas out

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov ist als zweiter Österreicher in der Qualifikation der Tennis-Australian-Open in Runde zwei eingezogen. Der 19-Jährige besiegte am Mittwoch den Kasachen Alexander Bublik 7:5,3:6,6:3 und trifft nun auf den Briten Daniel Evans. Diese Partie findet wie das Zweitrunden-Match des Steirers Sebastian Ofner gegen den Australier Thanasi Kokkinakis am Donnerstag statt.

Ein Auftakt-Out ereilte hingegen Barbara Haas. Die Oberösterreicherin unterlag der Russin Irina Kromatschewa 4:6,4:6. Damit wird keine Österreicherin im am Montag beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei sein.

Der letzte Test des Steirers Oliver Marach auf das Major läuft hingegen gut, er steht beim ATP-Turnier in Auckland mit dem Kroaten Mate Pavic topgesetzt im Doppel-Halbfinale. Der Vorarlberger Philipp Oswald schied mit dem Deutschen Tim Pütz hingegen aus. ~

(APA)