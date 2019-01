Australian Open: Thiem zum Auftakt gegen Paire

Dominic Thiem spielt in der ersten Runde der am Montag beginnenden Australian Open gegen den Franzosen Benoit Paire. Dies hat die Auslosung am Donnerstag in Melbourne ergeben. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher hat die bisher einzige Begegnung mit Paire ebenfalls beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vor zwei Jahren in der dritten Runde in vier Sätzen gewonnen.

Thiem ist bei den Australian Open 2018 bis ins Achtelfinale vorgedrungen. Sein erster gesetzter Gegner wäre in Runde drei mit dem als Nummer 28 gereihten Lucas Pouille ebenfalls ein Franzose. Titelverteidiger Roger Federer trifft in der 1. Runde auf den Usbeken Denis Istomin.

(APA)