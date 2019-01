Das Match gegen den Körper verloren

Wien. „Es ist viel Wehmut dabei, mit 31Jahren aufhören zu müssen“, erklärte Andreas Haider-Maurer am Freitag via Presseaussendung. Sein Körper hatte in den vergangenen Jahren nicht mehr mitgespielt, nach einem im Oktober 2015 erlittenen Faszieneinriss in der rechten Ferse kehrte er erst nach 19 Monaten Absenz wieder auf die Tour zurück. Sein Comeback aber verlief erfolglos, auch, weil der Niederösterreicher mit wiederkehrenden, starken Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. Diese waren letztlich der ausschlaggebende Grund für das frühzeitige Karriereende.

Haider-Maurer blieb in seiner 14 Jahre andauernden Profikarriere zwar ohne ATP-Titel, erreichte beim Heimturnier in Wien 2010 aber sensationell das Finale (Niederlage gegen Jürgen Melzer). In Monte Carlo 2015, wenige Monate bevor die Fersenprobleme auftraten, hatte er in Monte Carlo die dritte Runde und dadurch sein Career High von Platz 47 erreicht. Der gebürtige Waldviertler stand insgesamt 19 Mal im Hauptbewerb einesGrand-Slam-Turniers (sieben Mal zweite Runde), im Daviscup kann er auf eine positive Bilanz (6:5-Siege) verweisen. Haider-Maurer spielte 1,95 Millionen Dollar Preisgeld ein, in Zukunft will er sich um seine eigene Tennisakademie in Tirol kümmern. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)