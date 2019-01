Daviscup-Team gegen Chile mit Dominic Thiem

Das ÖTV-Quintett setzt sich aus Thiem, Dennis Novak, Oliver Marach, Philipp Oswald und Jürgen Melzer zusammen. Thiem hatte zuletzt bei den Australian Open aufgeben müssen, für den Daviscup in eineinhalb Wochen gab Günter Bresnik sein Okay. "Ich gehe davon aus, dass er auf dem Weg der Besserung und ready für den Daviscup ist. Einen Top-Ten-Spieler am Start zu haben, kann natürlich den Unterschied ausmachen“, erklärte Kapitän Stefan Koubek.

(APA)