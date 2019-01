Rafael Nadal: Mit jedem Schlag weicht die Skepsis

Melbourne/Wien. Der Körper ist das Kapital eines jeden Sportlers, auf Rafael Nadal trifft diese Feststellung ganz besonders zu. Der Spanier steht seit dem Tag, an dem er als unbekümmerter Teenager auf die Tennistour gekommen ist, für seine physische Spielweise, er paart Willenskraft mit unbändigem Einsatz. Nadal, 32, ist kein Ästhet wie der fünf Jahre ältere Roger Federer, er gehört vielmehr der Kategorie Handwerker an. Der Spanier schonte zeit seiner Karriere weder sich noch Gegner, und hätten ihn Verletzungen nicht regelmäßig aus der Bahn geworfen, er hätte gegenwärtig bestimmt noch mehr als 80 Titel vorzuweisen.

Mit großer Skepsis waren Nadals erste Schritte und Schläge bei den diesjährigen Australian Open in Melbourne verfolgt worden, immerhin war der Spanier nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe (Knie) im Halbfinale der US Open im September 2018 dem Wettkampftennis rund vier Monate ferngeblieben. Der Mallorquiner hatte seine Saison vorzeitig beendet, sich im November einer Sprunggelenksoperation unterzogen. Die ersten sportlichen Gehversuche: Einladungsturniere in Abu Dhabi und Sydney (Niederlagen gegen Kevin Anderson und Nick Kyrgios). Sein Antreten beim Vorbereitungsturnier für die Australian Open in Brisbane hat der 32-Jährige aufgrund einer Oberschenkelblessur noch kurzfristig abgesagt, in Melbourne aber ist Nadal, als wäre er nie weg gewesen, zum Turnierfavoriten aufgestiegen.

Mit der Kraft der Gedanken

Der Iberer ist als letzter verbliebener Spieler noch ohne Satzverlust. Er wehrte bislang sämtliche Angriffe der Konkurrenz ab, Jungstars wie der Australier Alex de Minaur (19) scheiterten ebenso kläglich an ihm wie Routinier Tomas Berdych (33). Am Dienstag, im Viertelfinale, beendete Nadal den Erfolgslauf des 20-jährigen US-Amerikaners Francis Tiafoe, der beim 3:6-4:6-2:6 ohne echte Chance war. Beim Siegerinterview in der Rod Laver Arena erinnerte Nadal sich und das Publikum an das Vorjahr, an Schmerzen, an ein enttäuschendes Ende seines Viertelfinales gegen den Kroaten Marin ?ilić. Vor zwölf Monaten hatte der 17-fache Grand-Slam-Champion mit schmerzverzerrtem Gesicht und humpelnd den Platz verlassen, wieder einmal hatte der Körper gestreikt, diesmal die Hüfte. Beim Stand von 0:2 im fünften Satz trat Nadal ab – und kehrte erst drei Monate später auf die Tour zurück.

Nadal genießt den Moment, den Umstand, dass sein Körper es ihm gegenwärtig erlaubt, Tennis auf höchstem Niveau zu spielen. „Wenn ich wie jetzt von einer Verletzung zurückkomme, dann versuche ich, die negativen Dinge auszublenden, einfach meine Arbeit zu machen. Ich gebe mein Bestes, will positiv bleiben“, erklärte Nadal, dem es im weiteren Turnierverlauf zugutekommen sollte, dass er seinen Körper in noch keinem Match an die Belastungsgrenze heranführen musste. Im Halbfinale könnte sich das ändern, mit Stefanos Tsitsipas wartet der Mann der Stunde auf Nadal. Der furchtlose Grieche, 20, bestätigte nach dem Sieg über Federer seine aktuelle Hochform, bezwang Roberto Bautista Agut mit 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2).

Nach dem Sieg über die Schweizer Allzeitgröße war Tsitsipas in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt, er wusste mit der Situation umzugehen. „Die größte Herausforderung war die Vorbereitung auf dieses Match. Ich bin froh, dass ich heute gut gespielt habe. Das zeigt, dass der Sieg gegen Roger kein Zufall war.“ Nadal, der in Australien bislang auch mit seinem Service überzeugt hat (veränderter Bewegungsablauf), gilt als Favorit, hat sich allerdings gewarnt gezeigt. „Er hat die Chance, einer der Besten für lange Zeit zu sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)