Australian Open: Nadal stürmt ins Finale

Es ist sein erstes Turnier seit der verletzungsbedingten Aufgabe im US-Open-Halbfinale vor über vier Monaten. Doch Rafael Nadal feiert bei den Australian Open ein bärenstarkes Comeback. Der 32-jährige Spanier ließ am Donnerstag im Halbfinale auch Griechenlands 12 Jahre jüngerem Aufsteiger Stefanos Tsitsipas keine Chance. Er zog nach einem 6:2,6:4,6:0 in 106 Minuten in sein 25. Major-Endspiel ein.

Tsitsipas hatte beim Sensationssieg über Titelverteidiger Roger Federer im Achtelfinale groß aufgespielt und diesen Exploit auch mit einem Viersatz-Erfolg über Roberto Bautista Agut (ESP-22) bestätigt. Doch im ersten Grand-Slam-Halbfinale eines Griechen überhaupt endete der Lauf des 20-jährigen Riesentalents. Nadal setzte seine unwiderstehlichen Auftritte fort, zog in sein fünftes Endspiel bei den Australian Open ein und spielt am Sonntag um seinen 18. Major-Titel. Sein Gegner wird am Freitag (9.30 Uhr MEZ/live ServusTV, Eurosport) zwischen Topstar Novak Djokovic (SRB) und Lucas Pouille (FRA-28) ermittelt.

Nadal könnte die Lücke zum Allzeit-Leader Federer, der vor Jahresfrist seinen 20. Grand-Slam-Triumph gefeiert hatte, verringern. Seinen bisher letzten Major-Pokal hatte der Mallorquiner 2018 mit einem Finalsieg über Dominic Thiem bei den French Open gewonnen.

„Vor ein paar Wochen musste ich in Brisbane absagen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich hier ins Finale komme“, stellte Nadal im Court-Interview mit John McEnroe fest. „Es fühlt sich richtig gut an, so in die Saison zu starten.“ Nadals Auftritte waren auch ein Statement im immer wieder bemühten Kampf der Generationen: Nach Alex de Minaur (AUS) und Frances Tiafoe (USA) hat er auch die aktuell heißeste Aktie der nextGen-Generation bezwungen.

Wer große Ansagen in die Richtung der Jungen erwartet hat, kennt den stets bescheiden gebliebenen Nadal schlecht. „Die brauchen keine Nachricht. Sie sind gut, sie verbessern sich jedes Monat. Das ist das Schöne an dem Sport, dass wir uns messen können.“ Tsitsipas war jedenfalls einigermaßen am Boden zerstört. „Ich versuche nur gerade zu verstehen, wie es Federer gelungen ist, Nadal so oft zu schlagen. Ich möchte nicht zehnmal gegen ihn verlieren“, sagte der Grieche später.

Auf die Wachablöse, die nach dem angekündigten Karriere-Ende von Andy Murray sowie Tsitsipas' Sieg über Federer schon von vielen gesehen wurde, wird man aber noch warten müssen. Spielt Nadals Körper weiter mit, kann er auch Federers Major-Rekord noch überbieten. In Melbourne wäre alles andere als ein Finale Nadal - Djokovic eine Sensation.

Djokovic ist gegen den 24-jährigen Pouille klarer Favorit, dennoch darf ein weniger klares Ergebnis erwartet werden. Nadal hat die Australian Open übrigens bisher „erst“ einmal gewonnen (2009), Djokovic sechs Mal. Sollte Nadal den Titel holen, wäre er der erste Mann in der Profi-Ära bzw. erst der dritte der Geschichte (nach Rod Laver und Roy Emerson), der jedes Grand-Slam-Turnier zumindest zweimal gewonnen hat.





