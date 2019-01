Zuschauer statt Hauptattraktion

Wien. Österreichs Daviscup-Team muss beim Weltgruppenduell mit Chile am 1. und 2. Februar in Salzburg nun doch auf Dominic Thiem verzichten. Nachdem der Weltranglistenachte am Dienstag vom Verband offiziell nominiert wurde und Kapitän Stefan Koubek „davon ausging, dass er ready ist“, informierte Thiems Trainer und Manager, Günter Bresnik, keine 30 Stunden später die Medien über die Absage seines Schützlings.

„Nach Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt, Univ.-Doz. Dr. Johann Pidlich, mussten wir heute die Entscheidung treffen, dass Dominic gegen Chile nicht spielen kann“, hieß es in der Aussendung. Eine genaue Diagnose wurde nicht genannt, aber Thiem werde „sehr bald wieder seine alte Leistungsfähigkeit erreichen“. Der Daviscup jedenfalls komme zu früh, „große körperliche Anstrengungen, und daher insbesondere Wettkämpfe, muss er vermeiden“.

Thiems Absage trifft die heimische Auswahl hart. Dienstagvormittag hatte zwischen Bresnik, Koubek und ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda noch eine Telefonkonferenz stattgefunden, Bresnik gab dabei sein Okay zur Nominierung Thiems. Koubek hatte auch mit dem 25-Jährigen selbst gesprochen, „da hat er noch super positiv geklungen, sich auf den Daviscup gefreut, aber auch kommuniziert, dass noch nicht sämtliche Befunde ausgewertet wurden“, erklärte Koubek am Donnerstag im Gespräch mit der „Presse“.

Die Befunde vom Mittwoch aber veränderten die Sachlage. Eine Diagnose kennt auch Koubek nicht, „die bleibt wohl Thiem-intern“. Der Kärntner geht davon aus, dass „selbst Dominic überrascht gewesen sein dürfte“. Für den Vergleich mit den Chilenen war seitens des ÖTV alles auf Thiem ausgerichtet worden.

Vorteil Chile?

In der Salzburgarena wurden 105 Tonnen gebrochener Kalkstein aufgetragen und anschließend zwölf Tonnen roter Sand händisch verstreut. Das ist nicht bloß eine aufwendige, sondern auch äußerst kostspielige Angelegenheit. Die Wahl fiel nur deshalb auf Sand, weil es Thiems bevorzugter Belag ist. Dennis Novak, der nun zu Österreichs Nummer eins im Team aufsteigt, hätte Hartplatz präferiert, wie wohl auch Oliver Marach, Jürgen Melzer und Philipp Oswald. Nun könnte der Sandplatz sogar den Chilenen rund um den Weltranglisten-45. Nicolás Jarry zum Vorteil gereichen. Schweda: „Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass Dominic spielen kann.“ Beim jüngsten Daviscup in Graz Mitte September, als gegen Australien mit Thiem ebenfalls auf Sand gespielt wurde, sei „der Plan super aufgegangen. Jetzt ist der Schuss nach hinten losgegangen.“

Koubek musste nun personell umdenken, er legte sich noch am Donnerstag auf Jurij Rodionov als zweiten Einzelspieler neben Novak fest. Der 19-jährige Niederösterreicher mit weißrussischen Wurzeln wird am Montag erstmals in den Top 200 der Weltrangliste aufscheinen und ließ am Mittwoch beim Challenger in Rennes mit einem Sieg über die Nummer 42, Adrian Mannarino, aufhorchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)