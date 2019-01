Petra Kvitová: Auf dem Tennisplatz von allen Ängsten befreit

Melbourne. Beim wem schon einmal eingebrochen worden ist, der kann nachvollziehen, wenn Opfer zitternd über Ängste oder den Verlust wichtiger Andenken sprechen. Wer aber den Einbrecher in der Wohnung antrifft und von ihm angegriffen wird, hat an der Aufarbeitung dieses traumatischen Erlebnisses weitaus länger zu kiefeln. Bei der Tennisspielerin Petra Kvitová, 28, hat es sich jedenfalls sehr tief in der Psyche festgesetzt. In ihrer Wohnung stand im Dezember 2016 ein Eindringling, er hatte ein Messer dabei – und verletzte ihre Schlaghand schwer.

Monatelang zweifelte selbst der Arzt daran, ob die zweimalige Wimbledon-Siegerin wieder würde spielen können. Die Linkshänderin aus Bílovec, einer Kleinstadt bei Ostrau, war verzweifelt. Gedanken an die Vergangenheit und Zukunftsängste schienen sie zu lähmen. Schnittverletzungen an Fingern, Bändern und Sehnen der linken Schlaghand, zwei verletzte Nerven – einer Operation folgten sechs Monate Pause und Pein.

Jetzt ist die Tschechin wieder oben auf. Erstmals steht die sechsmalige Fed-Cup-Siegerin im Endspiel der Australian Open und trifft auf US-Open-Siegerin Naomi Osaka (9.30 Uhr, live Servus TV, Eurosport). Sie sagt: „Es wäre sehr schlimm, wenn ich ans Aufhören gedacht hätte. Ich bin ein Mensch, der niemals aufgibt.“ Auch deshalb schmecke der Einzug in ihr erstes großes Finale seit Wimbledon 2014 so süß.

Fragen zu dem Einbruch hört sie nur noch ungern, doch sie waren dieser Tage in Melbourne nicht zu verhindern. Als erste Tschechin steht sie 28 Jahre nach Jana Novotná im Finale, da wird jede Lebensgeschichte genauer durchleuchtet. Aber, sie spricht viel lieber über ihre Passion, das Tennis.

Im bisherigen Turnierverlauf trat Kvitová, die das Vorbereitungsturnier in Sydney gewann, mit sehr viel Selbstvertrauen auf. Mit einem Erfolg über Osaka kann sie nicht nur erste tschechische Melbourne-Siegerin seit 1987 werden, sondern auch zum ersten Mal die Nummer eins der Welt. Kvitová stuft das als wahren Bonus ein und nicht den wartenden Siegerscheck über 2,6 Millionen Euro – es ist mehr als nur ein simpler Ausgleich für das erlittene Leid der Vergangenheit.

Osaka wie Capriati?

Tennisfans ist Osaka ob des Eklats rund um Serena Williams beim US-Open-Finale erinnerlich. Gelingt der Japanerin der zweite Grand-Slam-Titel, wäre dies ein Kunststück mit Seltenheitswert. Das schaffte eine Debütantin zuletzt im Jahr 2001: Jennifer Capriati gewann in Melbourne und Paris.

Petra Kvitová nimmt es gelassen, die Tschechin hat den Weg zurück in den Alltag und auf den Tennisplatz gefunden. Seit Jänner 2018 schlägt sie zudem befreiter auf. Nach einem anonymen Hinweis wurde der Täter im Mai verhaftet. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)