Australien Open: Djokovic lässt Nadal keine Chance

Novak Djokovic hat am Sonntag mit einer nicht für möglich gehaltenen Überlegenheit im Finale gegen Rafael Nadal zum siebenten Mal die Australian Open gewonnen. Er ist damit alleiniger Rekordhalter in Melbourne. Der serbische Weltranglisten-Erste ließ der Nummer zwei in Melbourne überhaupt keine Chance, siegte nach nur 2:04 Stunden 6:3,6:2,6:3 und feierte seinen bereits 15. Major-Triumph.

Djokovic hat damit auch einen Grand-Slam-Hattrick geschafft: Dem 31-jährigen fehlt nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und in Australien "nur" noch der Titel bei den French Open, um einen "unechten" Grand Slam (nicht innerhalb eines Kalenderjahres) zu feiern. Da wird allerdings unter anderem der elffache Roland-Garros-Champion Nadal etwas dagegen haben. Seine Nummer-1-Position hat Djokovic nun jedenfalls einzementiert.

(APA)