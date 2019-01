Spaziergang statt Traumfinale: Die Meisterklasse von Melbourne

Melbourne/Wien. Gern sage er das wirklich nicht, meinte Rafael Nadal. Denn einfach zu behaupten, der Gegner hätte unglaublich gespielt, klinge, als würde man eine Ausrede suchen. „Aber die Wahrheit ist, er hat wirklich so gut gespielt. Er hat viele sehr schwierige Sachen gut gemacht: er hatte die Länge, der Return war fantastisch, er hat sich unglaublich bewegt“, erklärte der 32-jährige Nadal, nachdem er in Melbourne gegen Novak Djoković und zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Finale glatt in drei Sätzen verloren hatte (3:6, 2:6, 3:6).

Mit einem der zweifellos besten Hardcourt-Auftritte der Tennisgeschichte hat Djoković, 31, seinen siebenten Titel bei den Australian Open (Rekord) eingespielt. Nadal, der gnadenlos überlegen durchs Turnier marschiert war, blieb chancenlos zurück. Zur Veranschaulichung: Djoković gewann 25 der ersten 26 Punkte bei eigenem Aufschlag. „Eines meiner wichtigsten Ziele war es, mit der richtigen Einstellung und Intensität zu starten und sicherzustellen, dass er meine Präsenz spürt“, erzählte der Serbe später.

Nach gerade einmal 2:04 Stunden stand der Sieg des Weltranglistenersten über die Nummer zwei der Welt fest. 22 der insgesamt 53 Partien zwischen Djoković und Nadal gingen zumindest über drei Sätze, das Melbourne-Finale 2019 war von allen das kürzeste. Auch hat in diesen 22 Duellen noch nie ein Spieler weniger Games abgegeben als Djoković (8) an diesem Abend in der Rod Laver Arena. „Das war definitiv eines der besten Matches, wenn nicht das beste von mir in einem Grand-Slam-Finale“, meinte der Champion.

Vajda und Moya staunen

Tatsächlich hat sich Djoković im Turnierverlauf bis zum krönenden Abschluss immer weiter gesteigert. In den ersten vier Runden war er zwar ungefährdet, aber auch fehleranfällig gewesen, gegen Daniil Medwedew leistete er sich gar 50 unerzwungene Fehler. Dann aber begann er zu zaubern: In Viertelfinale, Halbfinale und Finale produzierte er nur noch 23 unerzwungene Fehler.

Im Endspiel waren es neun, bei 34 Gewinnschlägen. „Ich würde es als Dominanz bezeichnen“, sagte Djoković-Coach Marian Vajda über den Auftritt seines Schützlings. Carlos Moya, einst Nummer eins der Welt und nun Trainer des unterlegenen Nadal, pflichtete bei: „Unglaublich. Novak hätte wohl gewonnen, egal, wer der Gegner gewesen wäre.“

Hardcourt wie in Melbourne ist und bleibt dabei der beste Untergrund für den 31-jährigen Serben, wie eine ATP-Statistik verdeutlicht: In den jüngsten 24 Grand-Slam-Turnieren auf Hartplatz (Australian Open, US Open) stand Djoković 15 Mal im Endspiel und triumphierte zehn Mal.

Und noch ist kein Ende seiner Dominanz absehbar. In der Weltrangliste liegt Djoković nun 2635 Punkte vor Nadal, seinem ersten Verfolger. Selbst die 20 Major-Titel eines Roger Federer sind nicht mehr unrealistisch, seit Djoković in Melbourne Titel Nummer 15 eingefahren und damit Idol Pete Sampras (14) überholt hat („Jemand, zu dem ich aufgeschaut habe“). Detail am Rande: Mit Damen-Champion Naomi Osaka bildet Djoković das erste männlich-weibliche Duo mit zwei Major-Siegen in Folge, seit Sampras und Steffi Graf 1995 Wimbledon und die US Open gewonnen haben.

Doppel-Historie

Den Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut ist in Melbourne Historisches gelungen: Nach dem Sieg im Doppelbewerb der Australian Open hat das Duo jedes Grand-Slam-Turnier einmal gewonnen. Der 27-jährige Herbert und der zehn Jahre ältere Mahut setzten sich im Endspiel gegen die finnisch-australische Paarung Henri Kontinen/John Peers 6:4, 7:6 (1) durch.

Nach Turniersiegen bei den US Open 2015, in Wimbledon 2016 und den French Open 2018 haben die Franzosen nun den Karriere-Slam geschafft. Vor ihnen ist das nur drei Paaren in der Profi-Ära (seit 1968) gelungen: Woodbridge/Woodforde, Eltingh/Haarhuis und Bryan/Bryan.

