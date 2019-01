Den Heimvorteil im Salzburger Sand vergraben

Salzburg/Wien. Seit Mitte Dezember ist die Salzburgarena ausverkauft, jeweils 4500 Tennisfans wollen am Freitag (ab 15 Uhr, live in ORF Sport Plus) und Samstag die Halle in ein Tollhaus verwandeln. So der Plan, die Umsetzung aber könnte an den Gästen aus Chile scheitern. Die Südamerikaner, das ist seit der krankheitsbedingten Absage von Dominic Thiem vergangene Woche Gewissheit, gehen als Favorit in diesen Länderkampf.

Aus österreichischer Sicht war alles auf Thiem ausgerichtet, nur aufgrund der Vorliebe des French-Open-Finalisten 2018 wurde in Salzburg überhaupt ein Sandplatz verlegt. Dennis Novak, Jürgen Melzer, Oliver Marach, Philipp Oswald und auch der letztlich für Thiem nachnominierte Jurij Rodionov hätten allesamt Hartplatz präferiert. „Da hätte niemand eine Sekunde über den Belag nachgedacht“, sagt Melzer der „Presse“. So aber könnte es tatsächlich passieren, dass aus dem Heimvorteil ein -nachteil wird.

Thiem auf der Abschlussliste

Die von Kapitän Nicolás Massú nominierten Einzelspieler Nicolás Jarry und Christian Garín haben ihre zusammen sieben Challengertitel allesamt auf roter Asche gewonnen. Nach den Rücktritten von Fernando González (ehemalige Nummer fünf der Welt) und Massú (ehemalige Nummer neun) vor einigen Jahren – die Glanzzeit der früheren Nummer eins Marcelo Rios liegt zwei Jahrzehnte zurück – hat Chile gegenwärtig mit Jarry (23) und Gariń (22) wieder ein schlagkräftiges Team mit Zukunftspotenzial. Der 1,98 Meter große Jarry (ATP 41) zählte gar zu den Aufsteigern des Jahres 2018.

Der Mann aus Santiago de Chile ist der mit Abstand am höchsten gereihte Spieler in Salzburg und ließ bereits mit Siegen über Marin ?ilić, Fernando Verdasco und Thiem aufhorchen. Im vorjährigen Hamburg-Viertelfinale verlor Österreichs Nummer eins mit 6:7, 6:7. Garín (ATP 95) verbesserte sich in den vergangenen zwölf Monaten um fast 300 Plätze, schlug unter anderem den diesjährigen Australian-Open-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas, damals noch die Nummer 70. Mit Julio Peralta (ATP 44) und Jarry (ATP 46) verfügt Chile zudem über zwei Top-50-Spieler im Doppel. (cg)

