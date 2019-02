Daviscup: Novak verliert, Entscheidung im letzten Einzel

Im Kampf um die Teilnahme am erstmals ausgetragenen Finalturnier in Madrid musste sich Dennis Novak am Sonntag in der SalzburgArena im Duell der beiden Nummern eins mit Nicolas Jarry (ATP-41.) mit 4:6,6:3,6:7(2) beugen. Chile glich damit auf 2:2 aus.

Nun musste das Schluss-Einzel zwischen ÖTV-Debütant Jurij Rodionov und Christian Garin die Entscheidung bringen. Der 19-jährige Niederösterreicher war gegen die Nummer 95 der Welt Außenseiter. Zuvor hatten Oliver Marach/Jürgen Melzer mit einem Dreisatz-Sieg im Doppel die 2:1-Führung für Österreich hergestellt.

(APA)