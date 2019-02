Thiem-Freundin stoppt Höhenflug von Weltranglisten-Erster Osaka

Der Höhenflug der US-Open- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka ist beim stark besetzten WTA-Premier-Turnier in Dubai jäh gebremst worden. Die Weltranglisten-Erste aus Japan unterlag am Dienstag nach einem Erstrunden-Freilos der Französin Kristina Mladenovic (WTA 67) 3:6,3:6. Mladenovic, die Freundin von Austro-Ass Dominic Thiem, hatte vor Dubai in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen.

Erstaunlich ist auch die Bilanz von Osaka. Die 21-Jährige ist bei Grand-Slam-Turnieren seit 14 Partien ungeschlagen, bei anderen Turnieren hat sie aber außer in Indian Wells vor elf Monaten noch nie einen Titel gewonnen.

(APA/sda)