Topgesetzter Thiem überraschend in Rio in erster Runde out

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist am Dienstag (Ortszeit) überraschend gleich in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatz-Turniers in Rio de Janeiro ausgeschieden. Der wie zuletzt in Buenos Aires topgesetzte Weltranglisten-Achte musste sich im ersten Duell mit dem 23-jährigen Serben Laslo Djere (ATP-90.) mit (3:6, 3:6) geschlagen geben.

Thiem hatte das mit 1,937 Millionen Dollar dotierte Event an der Copacabana 2017 bereits gewonnen, im Vorjahr ist er im Viertelfinale ausgeschieden. Der 25-jährige Niederösterreicher wird nun in Übersee bleiben und sich mit einem Trainingsblock auf die Masters-1000-Events in Indian Wells (ab 7.3.) und Miami vorbereiten.

Der Höhenflug der US-Open- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka ist beim stark besetzten WTA-Premier-Turnier in Dubai jäh gebremst worden. Die Weltranglisten-Erste aus Japan unterlag am Dienstag nach einem Erstrunden-Freilos der Französin Kristina Mladenovic (WTA 67) 3:6,3:6. Mladenovic, die Freundin von Austro-Ass Dominic Thiem, hatte vor Dubai in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen.

Erstaunlich ist auch die Bilanz von Osaka. Die 21-Jährige ist bei Grand-Slam-Turnieren seit 14 Partien ungeschlagen, bei anderen Turnieren hat sie aber außer in Indian Wells vor elf Monaten noch nie einen Titel gewonnen.

