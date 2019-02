Von Elvis bis Ivan Lendl: Erinnerungen eines Tennispioniers

Wien. „Wir Trotteln haben kein Foto gemacht, das ist ja unglaublich.“ Hans Karys Ärger ist auch heute, 45 Jahre nach der Begegnung mit Elvis Presley, kein bisschen verflogen. 1974, das Holiday Inn in Richmond, Virginia. Hans Kary sitzt mit seinen Kollegen, den beiden Tennisgrößen Jimmy Connors und Ilie Nastase, in der Lobby des Hotels, als Elvis in Begleitung von zwei Bodyguards diese betritt. Connors und der „King“ kannten einander bereits, Elvis, ein großer Tennisfan, bewunderte Connors.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)