Roger Federer holte sich in Dubai seinen 100. ATP-Titel

Roger Federer hat den nächsten Meilenstein in seiner großartigen Tennis-Karriere erreicht. Der 37-jährige Schweizer gewann am Sonntag das Finale des Turniers in Dubai gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4,6:4 und holte sich damit seinen 100. Titel auf der ATP-Tour.

In der Open-Ära hat vor Federer erst ein Tennisspieler diese Marke erreicht. Der US-Amerikaner Jimmy Connors gewann 109 Titel zwischen 1972 und 1989. Seinen letzten Titel holte Connors in Tel Aviv als 37-Jähriger, Federers aktuellem Alter.

Top-10 der meisten Sieger

1. Jimmy Connors (USA) 109 (1972 - 1996)

2. Roger Federer (SUI) 100 (seit 1998)

3. Ivan Lendl (CZE/USA) 94 (1978 - 1994)

4. Rafael Nadal (ESP) 80 (seit 2001)

5. John McEnroe (USA) 77 (1978 - 1994)

6. Rod Laver (AUS) 74 (1968 - 1977)

7. Novak Djokovic (SER) 73 (seit 2003)

8. Björn Borg (SWE) 64 (1973 - 1983)

. Pete Sampras (USA) 64 (1988 - 2002)

10. Guillermo Vilas (ARG) 62 (1968 - 1992

weiter:

Thomas Muster (AUT) 44 (1986 - 1999)

Dominic Thiem (AUT) 9 (seit 2011)