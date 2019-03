Was Thiem am Weg zurück jetzt braucht

Indian Wells/Wien. Dominic Thiem ist am Samstag (Ortszeit) erfolgreich in das ATP-1000-Turnier in Indian Wells gestartet. Nach einem Freilos zum Auftakt besiegte der Niederösterreicher den Australier Jordan Thompson mit 6:4, 7:5. „Alles in allem war das Match okay“, erklärte der 25-Jährige, der in Kalifornien von seinem neuen Touring-Coach, dem Chilenen Nicolás Massú, betreut wird. Sein Drittrundengegner am Montag ist der Franzose Gilles Simon.

Beinahe zwei Wochen hatte sich Thiem auf seine Einsätze in Indian Wells vor Ort vorbereitet. Die kurze Sandplatztour in Südamerika (Halbfinale in Buenos Aires, 1. Runde in Rio de Janeiro) war davor nicht nach Wunsch verlaufen, die glatte Niederlage in Rio gegen den Serben Laslo Djere (3:6, 3:6) hatte zusätzliche Rätsel aufgegeben. Coach Günter Bresnik sprach von einem „total schlechten Match“, sah einen „körperlich extrem müden“ Dominic Thiem. „Er hatte keine Spritzigkeit.“

Weder ein spontaner Strandurlaub, um die Batterien vollständig aufzuladen, noch ein ungeplanter Turnierstart unmittelbar nach Rio waren die Folge. Thiem bevorzugte es, seinen Trainingsrückstand aufzuarbeiten, spulte intensive Einheiten in Indian Wells ab und erklärte vor seinem ersten Match in der Wüste: „Ich fühle mich wieder fit und frisch.“ Was es nun in weiterer Folge braucht, sind Matches. Wie kein zweiter Topspieler benötigt Thiem etliche Partien, um sich seiner Topform anzunähern und den Schlagrhythmus zu finden.

Dankbare Gegner

Thompson war dahingehend ein willkommener, ein dankbarer Auftaktgegner. Der Australier ist niemand, der Asse am Fließband serviert oder permanent den Weg ans Netz sucht. Auch sein nächster Kontrahent, Gilles Simon, kommt Thiem gelegen. Der 34-Jährige ist kein Shotmaker, vielmehr ein ausdauernder Grundlinienspezialist, der es bevorzugt, mit dem Tempo des Gegners zu spielen. Simon zählt gewiss zu den Lieblingsgegnern Thiems, von zehn Duellen gingen acht an den Bresnik-Schützling, darunter gleich die jüngsten sieben Vergleiche. Seine zuletzt angewandte Taktik gegen Simon wolle er wieder anwenden, sie verspricht Erfolg. „Ich werde darauf schauen, dass ich viel Druck mache. Dass er das Spiel, das er mag, nicht aufbauen kann“, erklärte der elffache ATP–Titelträger.

Thiem hat nach dem verpatzten Saisonstart großen Aufholbedarf. Vor Indian Wells rangierte er in der Jahreswertung, dem Race, nur auf Platz 90. „Ich muss wirklich einiges aufholen. Indian Wells und Miami (ab 18. 3.) sind sehr, sehr wichtige Turniere“, gab er unumwunden zu. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)