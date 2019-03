Herr der Asse mit Schuhgröße 53

Indian Wells/Wien. Nach einem äußerst durchwachsenen Saisonstart scheint Dominic Thiem 2019 allmählich auf Touren zu kommen. Beim ATP-1000-Event in Indian Wells besiegte der Niederösterreicher in der dritten Runde Gilles Simon nach überzeugender Vorstellung mit 6:3, 6:1 und stellte im direkten Vergleich mit dem Franzosen auf 9:2-Siege. Gegner im Spiel um den Einzug ins Viertelfinale ist am heutigen Mittwoch Ivo Karlovic – es eine im wahrsten Sinne des Wortes große Aufgabe.

Der Kroate ist mit 2,11 Meter der größte Profi auf der Tour, gilt aber nicht allein deshalb als spezieller Spielertyp. Der Mann aus Zagreb praktiziert als einer von nur einer Handvoll Akteure auf höchstem Niveau noch Serve-and-Volley. Im Oktober 2015 knackte er den Rekord seines Landsmanns Goran Ivanišević an geschlagenen Assen (10.243), mittlerweile hält „Dr. Ivo“ bei 13.289 Assen, das macht 12,6 Asse pro Match.

Ohnehin ist Karlovic ein Mann der Rekorde. Mit 40 Jahren ist der Rechtshänder der mit Abstand älteste Spieler in den Top 100, am nächsten kommen ihm Roger Federer und der Spanier Feliciano López (jeweils 37). Anfang des Jahres avancierte er im indischen Pune zum ältesten Finalisten auf der Tour seit 1977 (Ken Rosewall in Hongkong, 43 Jahre), in Indian Wells gewann er sein erstes Match als 40-Jähriger. Ein baldiges Karriereende steht aktuell nicht zur Diskussion: „Ich bin immer noch hier und mache immer noch das, was ich am meisten liebe.“

Karlovics Größe erfordert spezielle Maßnahmen. Schläft er in europäischen Hotels, muss er zumeist einen Stuhl hinter sein Bett stellen, um seine Füße ablegen zu können. Mit Schuhgröße 53 benötigt Karlovic Spezialanfertigungen. Als er vergangenes Jahr im mexikanischen Monterrey den 2,29 Meter großen Basketballer Mamadou N'Diaye traf, sagte Karlovic: „Ich habe noch nie jemand so großen getroffen. Es war seltsam, seine Hand zu schütteln, meine hat sich so klein angefühlt.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)