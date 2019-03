ÖTV-Präsident Klausner erklärt plötzlichen Rücktritt

Mittwoch, 14.29 Uhr: Werner Klausner ruft an. Das Gespräch, so hieß es vonseiten eines Verbandsmitarbeiters eine Stunde zuvor, sei ihm ein großes Anliegen. Klausner beginnt zu sprechen. "Es gibt seit ein paar Wochen und Monaten eine kleine, im Hintergrund tätige Gruppe, die Pläne schmiedet, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Aus meiner Sicht ist das ein Weg, der die Zukunft des ÖTV gefährden könnte. Diesen Weg werde ich nicht mitgehen, deshalb erkläre ich mit dem heutigen Tag meinen Rücktritt als Präsident."

Laut Klausner wird "diese Gruppe" vom Wiener Verbandspräsidenten Christian Barkmann vorangetrieben. Klausner führt weiter aus: "Sie wollen die Südstadt als Bundesleistungszentrum zerschlagen, das würde das Ende der Zusammenarbeit des Verbands mit Günter Bresnik und seinem Team bedeuten." Außerdem werden auf diesem Weg "Fördermittel aufs Spiel gesetzt". Barkmann und seine Mitstreiter würden "den ÖTV großflächig angreifen, sie wollen den Verband in die Vergangenheit schießen." Statt der Zentralisierung in der Südstadt wolle man die Individualförderung in ganz Österreich vorantreiben und diese Idee bei der Generalversammlung von 22. bis 24. März in Salzburg durchsetzen, "sie wollen mehr Macht bekommen", sagt Klausner.

Machtspiele und Eitelkeiten

"Presse"-Informationen zufolge haben die Landesverbände Wien (Präsident Barkmann), Salzburg (Vizepräsident Gerald Mild) und Oberösterreich (Präsident Hans Sommer) eine Allianz gebildet und diese vorangetrieben hat, sie streben bei der Generalversammlung eine Statutenänderung an, wünschen sich einen alternierenden ÖTV-Präsidenten aus den eigenen Landesverbandsreihen. Letztlich sind es Machtspielchen, es geht sehr wohl auch um persönliche Eitelkeiten. "Und der Sport bleibt auf der Strecke", erklärt Wolfgang Thiem, Trainer in der Südstadt.

ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda zeigte sich auf "Presse"-Anfrage "überrascht" vom Rücktritt Klausners, er wolle die Generalversammlung kommende Woche abwarten.