Nach Rücktritt regiert im ÖTV die Unruhe

Wien. Werner Klausner hat nach nicht einmal einem Jahr sein Ehrenamt als Präsident des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) Mittwochnachmittag überraschend niedergelegt. Wie der 52-Jährige erklärte, gäbe es „seit ein paar Wochen und Monaten eine kleine, im Hintergrund tätige Gruppe, die Pläne schmiedet, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Aus meiner Sicht ist das ein Weg, der die Zukunft des ÖTV gefährden könnte. Diesen Weg werde ich nicht mitgehen.“ Was Klausner konkret stört: „Sie wollen die Südstadt als Bundesleistungszentrum zerschlagen, das würde das Ende der Zusammenarbeit des Verbands mit Günter Bresnik und seinem Team bedeuten.“ Außerdem werden auf diesem Weg „Fördermittel aufs Spiel gesetzt“.

Ausgehend vom Wiener Verbandspräsidenten Christian Barkmann wolle „diese Gruppe den ÖTV großflächig angreifen, sie wollen den Verband in die Vergangenheit schießen.“ Statt der Zentralisierung in der Südstadt, wo sich die besten Talente des Landes versammeln, soll die Individualförderung in ganz Österreich vorangetrieben werden – bei der Generalversammlung des ÖTV von 22. bis 24. März wird darüber diskutiert. „Sie wollen mehr Macht bekommen“, sagt Klausner.

Barkmann: „Eine Mär“

Gegenüber der „Presse“ erklärte WTV-Präsident Barkmann, man wolle eine „kleine Systemänderung“ vornehmen, mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Barkmann hielt aber fest: „Es ist eine Mär, dass wir die Südstadt schließen wollen, wir wollen auch nicht die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik beenden. Was wir wollen, ist ein bisschen mehr Individualförderung.“ Es ginge um „keinen Putsch“ innerhalb des Verbands, außerdem seien sich laut Barkmann sieben der neun Landesverbände bezüglich der Änderungen einig. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)