"Stolzer" Thiem gegen Roger Federer um ersten 1000er-Titel

Es ist eines der bisher wichtigsten Matches in der Karriere von Tennis-Star Dominic Thiem. Der Niederösterreicher trifft am späten Sonntagabend MEZ (2. Match nach 21.00 Uhr/live Sky und ServusTV) in seinem insgesamt dritten Endspiel auf Masters-1000-Level auf Roger Federer. Mit seinem ersten 1000er-Titel würde Thiem auch das Dutzend an Turniersiegen perfekt machen.

1.000 Punkte und ein Siegerscheck in Höhe von 1,354 Mio. Dollar (1,20 Mio. Euro) ist der Titel in der kalifornischen Wüste wert. Doch schon rein sportlich wäre gerade für Thiem nach sehr durchwachsenem Saisonbeginn der Triumph ein Meilenstein und auch eine Genugtuung. Allein der Finaleinzug ist für den 25-Jährigen, der ab Montag zumindest ATP-Fünfter, im Falle des Titels sogar -Vierter ist, Gold wert. In der zweithöchsten Turnierkategorie nach den Majors, bei denen er 2018 mit den French Open ein Endspiel zu Buche stehen hat, hat Thiem bisher noch kein Turnier gewonnen.

Thiem war nach dem 7:6(3),6:7(3),6:4 im Halbfinale über Milos Raonic nach über zweieinhalb Stunden sehr glücklich. "Es war ein sehr spezielles Match heute. Es war richtig gut von mir von Anfang bis zum Ende. Ich habe sehr wenige unerzwungene Fehler gemacht. Dass es gegen Raonic beim Return sehr schwierig wird, war von Anfang an klar", meinte Thiem zum hochklassigen Thriller gegen den ehemaligen Weltranglisten-Dritten Milos Raonic.

Match gegen Raonic "sehr weit vorne einzuordnen"

"Es war auch klar, dass wahrscheinlich ein oder zwei Tiebreaks dabei sind. Bis auf das letzte Game habe ich keinen Breakball gegen mich zugelassen, das ist sehr positiv. Alles in allem war es ein gutes Match", freute sich der Niederösterreicher. Auf die Frage, ob es eines seiner besten Matches gewesen sei, meinte Thiem: "Auf jeden Fall, wenn Raonic bei einem Turnier weit kommt, bedeutet es, dass er gut spielt, nicht nur gut serviert, sondern auch von hinten ganz gut spielt. Ich tue mir immer relativ schwer gegen diese Top-Aufschläger. Deshalb ist der Sieg für mich sehr weit vorne einzuordnen."

Dominic Thiems Langzeit-Coach Günter Bresnik ist diesmal nicht in Kalifornien dabei, hat den Triumph seines Schützlings aber selbst vor dem Fernseher verfolgt. "Von der Returnleistung her, habe ich selten etwas Besseres gesehen", meinte Bresnik.Es gäbe schon einige Matches wie jene gegen Kevin Anderson und Rafael Nadal bei den US Open 2018 oder auch noch einige andere, die ähnlich gut waren. "Aber gegen diese Art von Spieler, würde ich sagen, war es das beste Match."

Bresnik lobt Schützling

Ein Sieg, der für Thiem in seiner bisherigen Karriere "sehr weit vorne einzuordnen" ist und ihm das fünfte Duell mit Federer einbringt, Es ist "immer noch etwas Besonderes" für ihn. "Er ist eine absolute Legende."

An die bisher vier Begegnungen mit dem Weltstar erinnert sich Thiem gut. "Die ersten drei waren 2016. Ich bin mir sicher, dass Roger jetzt viel besser spielt als damals. Das war das Jahr, wo er ein paar Verletzungsschwierigkeiten gehabt hat, und dann nach Wimbledon eine Auszeit genommen hat." Beim bisher letzten Match vergangenen November bei den ATP Finals in London, das Thiem 2:6,3:6 verloren hatte, schätzte Thiem, dass sie beide nicht in Topverfassung waren. "Ich hoffe, dass wir das jetzt beide sind." Er verstehe sich sehr gut mit dem Eidgenossen. Aber: "Auch wenn wir uns alle sehr mögen, wollen wir nur eines, und das ist gewinnen, wenn wir gegeneinander spielen."

Federer selbst hatte nach seinem w.o. wegen der Verletzung von Rafael Nadal einen spielfreien Samstag. Der 37-jährige Superstar, der allein bei Major-Turnieren 20 Titel und insgesamt seit Kurzem bei 100 Turniersiegen hält, erinnert sich an alle vier Begegnungen mit dem Lichtenwörther, bei dem es je zwei Siege für beide Protagonisten gegeben hat.

Federer großer Fan von Thiem

"Eines haben wir auf Rasen in Stuttgart gespielt, das waren schwierige Bedingungen. Einmal war in Brisbane, da habe ich wunderbar gespielt. Und jetzt in der Halle in London, da hat er schlecht gespielt gegen mich. Und damals in Rom habe ich Knie- und Rückenprobleme gehabt, da war es logisch, dass ich verloren habe", erklärte Federer, der bei Thiem Ähnlichkeiten zu seinem Landsmann Stan Wawrinka sieht.

"Ich finde, er ist ein sehr interessanter Spieler. Er hat wie Stan eine einhändige Backhand mit viel Topspin und viel Power. Da hat er sehr viel Ähnlichkeit zu Stan für mich. Er braucht vielleicht noch mehr den Slice auch im Ballwechsel. Er hat manchmal die Tendenz zu passiv zu werden. Aber ich bin ein großer Fan von ihm, er ist ein super Typ", sagte der vierfache Familienvater. Federer hat sich auch eine Zeit lang das Match gegen Raonic angesehen und ist über Thiems aktuelle Form gut informiert. "Wenn er mit einem Plan spielt, dann ist er sehr schwer zu breaken und zu schlagen. Mit all seinen Variationen ist er einfach ein super Spieler."

Für Thiem bleibt jedenfalls die bestätigte Erkenntnis, dass es im Tennis auch sehr schnell gehen kann. Mit nur drei Siegen und vier Niederlagen nach Indian Wells gekommen, steht er jetzt im Endspiel eines der größten Turniere überhaupt. Ob er das irgendwie erwartet hat? "Nein überhaupt nicht", meinte Thiem lachend. "Ich bin in nicht guter Verfassung hergekommen, weder physisch, noch vom Tennis her. Ich wusste nicht, was hier passieren wird."

Doch zwölf Tage Vorbereitung mit Touring-Coach Nicolas Massu nach dem frühen Aus in Rio de Janeiro haben Früchte getragen. "Ich bin stolz auf mich, weil ich mir selbst die Chance dazu gegeben habe. Ich habe mir gesagt, ich werde meine Saison hier starten. Natürlich ist es Glück und toll, dass es gleich so aufgegangen ist."

(APA)