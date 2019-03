Kanadas Sternchen strahlt weiter

Miami/Wien. Bianca Andreescu setzt ihren eindrucksvollen Erfolgslauf im Damen-Tennis fort. Eine Woche nach ihrem Titelgewinn in Indian Wells bewies die 18-jährige Kanadierin in Miami, dass der Finalsieg gegen Angelique Kerber keine Eintagsfliege war: Andreescu setzte sich in Runde drei in der Neuauflage des Finales gegen die Weltranglistenvierte aus Deutschland 6:4, 3:6, 6:4 durch. Andreescu selbst war als Nummer 152 in das Jahr gestartet, nach 31 Siegen inklusive Challenger in diesem Jahr ist der Teenager schon bis auf Rang 24 vorgerückt, die Top Ten scheinen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Heute spielt sie gegen die Estin Anett Kontaveit.

Kerber fand nach dem zweiten verlorenen Duell in kurzer Zeit keine netten Worte für Andreescu. Den obligatorischen Handschlag nach der Partie machte sie nur im Vorbeigehen und sagte – wie TV-Kameras einfingen – ihrer Gegnerin: „Du bist die größte Drama-Queen überhaupt.“ Die Kanadierin hatte sich im zweiten Satz an der Schulter behandeln lassen, Kerber verlor danach den Faden. Andreescu nahm die Situation gelassen. „Sie hat etwas gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, was. Ich habe nichts gesagt, aber egal. Ich versuche, mich nicht darauf zu konzentrieren. Ich werde mein Tennis sprechen lassen.“

Meditation statt Smartphone

Andreescu bestach nicht nur in dieser Situation mit einer für ihr Alter besonderen Reife. So misst sie dem mentalen Bereich große Bedeutung zu, meditiert, seit sie zwölf Jahre alt ist. „Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist das Erste, was ich tue, zu meditieren. Das hilft mir wirklich, einen guten Start in den Tag zu haben. Nicht gleich in mein Telefon zu schauen oder so“, erklärte der Teenager. Zwar lässt sie die physische Arbeit am eigenen Körper nicht aus, aber: „Ich glaube, dass der mentale Teil der wichtigste ist, weil er den gesamten Körper kontrolliert, oder?“

Den nächsten Rückschlag setzte es hingegen für die 2018 in Indian Wells groß herausgekommene Naomi Osaka. Nach dem Viertrunden-Aus in Kalifornien unterlag die Japanerin in Miami in Runde drei Hsieh Su-wei aus Taipeh 6:4, 6:7 (4), 3:6. „Ich war unreif und habe zu viel nachgedacht“, analysierte Osaka, die beim Turnier in Miami ihre Führung in der Weltrangliste verlieren könnte.

Sowohl die Tschechin Petra Kvitova (2.) als auch Rumäniens Simona Halep (3.) müssten dafür das Event in Florida gewinnen. (swi)

