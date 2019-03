Die vielen Probleme des Alexander Zverev

Wien. Eigentlich wollte Alexander Zverev 2019 den nächsten Schritt machen. Der Spitze, an der seit November des Vorjahres wieder Novak Djoković thront, näher kommen. Die bisherige Saison verlief aus Sicht des 21-jährigen Deutschen, gemessen an den hohen Ansprüchen, aber absolut enttäuschend. Als bestes Resultat steht ein Finaleinzug beim ATP-500-Event in Acapulco zu Buche, bei den 1000er-Events in Indian Wells (3. Runde) und nun in Miami (2. Runde) kam für den Hochbegabten das frühe Aus.

In Florida scheiterte Vorjahresfinalist Zverev am nächste Woche 37 Jahre alt werdenden und sich auf Abschiedstour befindenden David Ferrer. Der Spanier, auf Nummer 155 der Weltrangliste abgerutscht, siegte mit 2:6, 7:5, 6:3. In der Jahreswertung hinkt Zverev nach den ersten drei Monaten der Saison hinterher, wird aktuell auf Position 17 geführt. Dass der Weltranglistendritte bei den Turnieren in den USA nicht durchstartete, lag auch an gesundheitlichen Problemen. Schon in Indian Wells hatte er mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, verlor in neun Tagen sechs Kilogramm.

Neben der Suche nach Form und optimaler körperlicher Verfassung dürften Zverev die Geschehnisse auf einem Nebenschauplatz beschäftigen. In Miami verkündete er die Trennung von seinem bisherigen Manager, dem Chilenen Patricio Apey. Gegen den 79-Jährigen wird er nun sogar vor Gericht ziehen, über die Hintergründe wollte Zverev nicht sprechen. Seit Wochen halten sich Gerüchte, wonach Tony Godsick und die von Roger Federer mitbetriebene Managementagentur „Team 8“ Zverev unter Vertrag nehmen möchten. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)