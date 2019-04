Jürgen Melzer: „Ich kann mit Dominic mitfühlen“

Jürgen Melzer nimmt auf einem Stuhl im VIP Village des Monte Carlo Country Club Platz. Erstmals seit 2014 und zum neunten Mal insgesamt ist er wieder hier, im Fürstentum. Seine Rückkehr an die Côte d'Azur ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, weil Verletzungen den Niederösterreicher in den vergangenen Jahren immer wieder aus der Bahn geworfen haben. Als Melzer vor sechs Monaten bei den Erste Bank Open in Wien nach einem famosen Auftaktsieg über den Kanadier Milos Raonic mit einer akuten Gastritis im Krankenhaus landete, fand die Einzelkarriere des Routiniers ein abruptes wie bitteres Ende.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)