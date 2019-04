Der Befreiungsschlag des Dominic Thiem

In Monte Carlo, wo die europäische Sandplatzsaison traditionell eingeläutet wird, ging Dominic Thiem in die Offensive. Günter Bresnik sei als Coach Geschichte, es handle sich um ein Ausstiegsszenario ohne Plan B. Den Weg zurück zu seinem Langzeittrainer schloss der 25-Jährige überraschend konsequent aus. Es ist eine Trennung, die auf dem Platz zwar als solche ausgeführt wird, auf dem Papier aber ist Bresnik aufgrund unbefristeter Verträge weiterhin Trainer und vor allem Manager, er verdient bei jedem Sieg des Weltranglistenfünften mit. Ein die Zukunft betreffendes, klärendes Gespräch zwischen Thiem und Bresnik hat bis heute nicht stattgefunden, man meidet einander, kommuniziert indirekt via Medien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)