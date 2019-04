Tennis: Thiem fordert im Barcelona-Halbfinale Nadal

Dominic Thiem hat nach seiner bisher besten Saisonleistung auf Sand das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona erreicht. Der Niederösterreicher setzte sich Freitagabend gegen den Argentinier Guido Pella mit 7:5, 6:2 durch und trifft am Samstag (16 Uhr, live in ServusTV, Sky) auf den topgesetzten Rafael Nadal. Das zweite Halbfinale bestreiten Kei Nishikori (JPN) und Daniil Medwedew (RUS).

Thiem hatte im ersten Satz hart zu kämpfen, stand ihm mit Pella doch nicht nur ein unangenehmer Gegner, sondern auch ein besonders selbstbewusster gegenüber. Der 28-jährige Südamerikaner war mit einer 17:4-Jahresbilanz auf Sand in dieses Duell gegangen, kein anderer Spieler hat 2019 mehr Matches auf roter Asche gewonnen.

Doch Thiem fand gegen den Defensivkünstler aus der 300.000-Einwohner-Stadt Bahía Blanca Lösungen, er nahm viel Risiko, wurde dafür aber auch belohnt. Am Ende standen 27 Winner genauso vielen unerzwungenen Fehlern gegenüber. Im fünften Vergleich mit Pella (ATP 27) gelang dem Lichtenwörther der dritte Sieg.

Thiem gegen Nadal, die Zwölfte

Im Halbfinale wartet zum bereits zwölften Mal der Spanier Rafael Nadal. Allein in der vergangenen Saison waren die beiden Kontrahenten vier Mal aufeinander getroffen, bei drei Niederlagen gelang Thiem ein Sieg (Viertelfinale in Madrid). Neben dem French-Open-Finale (4:6, 3:6, 2:6) verlor der Weltranglistenfünfte auch das epischen US-Open-Viertelfinale (6:7 im fünften Satz). Nun kommt es abermals zum Kräftemessen der beiden besten Sandplatzspieler der Gegenwart, Thiem hofft im direkten Vergleich (3:8) verkürzen zu können.

Die Hoffnung auf einen Sieg des rotweißroten Aushängeschilds ist berechtigt, präsentierte sich Nadal bislang doch noch nicht in absoluter Topform. Nach seiner verletzungsbedingten Auszeit verlor der Mallorquiner im Monte-Carlo-Halbfinale gegen Fabio Fognini, auch in Barcelona (7:5, 7:5 im Viertelfinale gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff) wusste er noch nicht restlos zu überzeugen. Allerdings: In Barcelona hat Nadal zuletzt 2015 ein Spiel verloren (gegen Fognini), insgesamt ist der elfmalige Champion dort seit 18 Spielen ungeschlagen.