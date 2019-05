Dominic Thiem hat den Final-Hattrick im Visier

Madrid. Es war ein durchaus richtungsweisendes Tennismatch, das Dominic Thiem am Donnerstag in Madrid gewonnen hat. Der Weltranglistenfünfte aus Niederösterreich besiegte den Italiener Fabio Fognini (ATP 12) mit 6:4, 7:5 und entschied damit das Duell der bisher letzten Turniersieger auf der Sandplatz-Tour für sich. Fognini hatte in Monte Carlo gewonnen, Thiem in Barcelona, beide hatten auf dem Weg zu ihrem Titel auch Rafael Nadal verabschiedet.

Im Achtelfinale des Masters-1000-Events in Madrid entwickelte sich nun vor allem im zweiten Satz ein hochklassiges Achtelfinale. „Es war ein sehr gutes Match von beiden. Ich habe ihn früh gebreakt und sehr gut serviert“, meinte Thiem, der beim Stand von 3:4 im zweiten Satz seinen ersten und auch einzigen Breakball abwehren musste. Seinem Ärger hatte der 25-Jährige zwischenzeitlich mit einem 221 km/h schnellen Aufschlag Luft gemacht.

Dass Fognini einmal mehr nichts unversucht ließ, seinen Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, ließ Thiem einigermaßen kalt. „Er macht immer wieder seine kleinen Mätzchen, aber die macht er fast bei jedem Match und die habe ich erwartet. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Wir verstehen uns abseits des Platzes sehr gut. Er ist ein super Kerl“, meinte er nach dem dritten Sieg im vierten Duell mit dem 31-Jährigen aus San Remo. „Ich habe einen der derzeit besten Sandplatzspieler geschlagen und eine sehr schwierige Hürde genommen.“

Fognini wurden am Ende seine 30 unerzwungenen Fehler zum Verhängnis. Zum Vergleich: Thiem leistete sich nur zwölf und meinte mit Blick auf das heutige Viertelfinale gegen Roger Federer oder Gaël Monfils: „Wenn ich das Level halten kann, bin ich glücklich.“

Schon jetzt präsentiert sich der Österreicher aber in Topform. 13 seiner jüngsten 15 Partien hat er gewonnen, sein erster 1000er-Titel auf Sand (nach jenem auf Hartplatz in Indian Wells) scheint nur eine Frage der Zeit. In Madrid stand Thiem zuletzt zweimal in Folge im Endspiel. Zu seinem dritten Anlauf meinte der Schützling von Nicolás Massú: „Das Turnier ist unglaublich besetzt, ab heute gibt es nur noch absolute Kracherpartien. Ich freue mich, dass ich im Viertelfinale stehe.“ (joe)

