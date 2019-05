Die Marschrichtung Richtung Paris

Madrid/Wien. Es ist Dominic Thiems liebste Zeit im Tennisjahr. Ein Highlight auf Sandplatz jagt derzeit das nächste, nach Monte Carlo (Achtelfinale) und Barcelona (Turniersieg) erreichte der 25-Jährige in Madrid das Halbfinale. Dort erwies sich der Weltranglistenerste, Novak Djoković, beim 6:7, 6:7 bloß in den beiden Tiebreaks als besserer Spieler, am Final-Sonntag betrat Thiem trotzdem nochmals den Center Court in Spaniens Metropole. In seinem ersten Doppelfinale auf ATP-1000-Ebene verlor er mit seinem argentinischen Partner Diego Schwartzman gegen die favorisierten Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (NED/ROU) mit 2:6, 3:6.

Trotz der Niederlage gegen Djoković, der Thiem als derzeit besten Spieler auf der Tour adelte, sieht sich der Niederösterreicher mit Blickrichtung French Open (ab 26. Mai) auf dem richtigen Weg. „Um Spieler wie Novak zu besiegen, braucht man ein bisschen Glück, ein bisschen das Momentum. Das war diesmal sicher nicht der Fall“, bilanzierte der Niederösterreicher, der im direkten Vergleich mit dem Serben nun 2:6 zurückliegt.

Dennoch, die Form des Schützlings von Nicolás Massú in den vergangenen Wochen stimmt, und sie stimmt zuversichtlich. „Das passt sehr gut“, versicherte Thiem. „Ich habe Indian Wells und Barcelona gewonnen, war in Madrid im Semifinale. Es läuft alles gut. Es wäre komplett vermessen, unzufrieden zu sein.“

In der Jahreswertung, dem „Race to London“, nimmt der Lichtenwörther Platz fünf ein, einzig Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer und Stefanos Tsitsipas haben 2019 bislang mehr Punkte gesammelt. Auch in der Weltrangliste, die für die Setzung der Spieler bei den Turnieren maßgeblich ist, liegt Thiem auf Platz fünf und kämpft beim dieswöchigen Turnier in Rom um einen Top-4-Platz vor den French Open. Dieser wäre deshalb so wichtig, weil Thiem in Paris damit den Top 3 Djoković, Nadal und Federer vor dem Halbfinale aus dem Weg gehen könnte.

Um Platz vier duelliert sich der zweifache Saisonsieger mit Alexander Zverev, der 2018 in Rom das Finale erreichte. Thiem hingegen verlor im Vorjahr bereits in Runde zwei gegen Fabio Fognini. Zum Auftakt trifft der ÖTV–Star auf den Spanier Fernando Verdasco oder Kyle Edmund (GBR). (cg)

