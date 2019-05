Rafael Nadal oder: Die neue Verwundbarkeit

Rom/Wien. Unter dem tosenden Applaus Tausender Zuschauer verließ Rafael Nadal am späten Samstagabend die Caja Magica, den Schauplatz des hochkarätigen Turniers in Madrid. Die vielen Fans bejubelten jedoch nicht den Finaleinzug des Lokalmatadors nach dem Schlagabtausch mit dem jungen Griechen Stefanos Tsitsipas, sie verabschiedeten Nadal für ein Jahr aus der spanischen Hauptstadt: Am Ende hieß es 4:6, 6:2 und 3:6. „Ich war nicht in der Lage so gut zu spielen, wie ich spielen wollte“, sagte der 32-Jährige bei der Pressekonferenz nach Mitternacht und versuchte die nächste Niederlage auf seinem geliebten Sand irgendwie erklärbar zu machen.

